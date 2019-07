Ein Stich für den Umweltschutz

Trösten Sie sich, wenn Sie gestochen werden: Sie haben damit einem Insekt geholfen.

Dass beim Volksgebehren Artenvielfalt die Biene in den Vordergrund gerückt wurde, ist absolut verständlich. Wer hätte unterschrieben, wenn es um Wespen oder Hornissen gegangen wäre? Aber die Biene, die uns als Maja oder Willi von klein auf als freundlich vermittelt wurde, ist unser Freund.

Auch die Stechmücken sind Insekten

Nun ist die Vielfalt unter den Insekten wesentlich größer. Auch die Stechmücken gehören dazu. Und die sind ja noch störender als Wespen oder Hornissen. Aber differenziert wird nicht, nein, wir finden alle Insekten gut. Egal ob am Flieder, an der Windschutzscheibe oder am Ohr. Mag sein, dass Stechmücken sich aussuchen, wen sie mögen.

Manche Menschen sind mehr verstochen als andere

Manche Menschen sind wesentlich mehr verstochen als andere. Trösten Sie sich, auch wenn die Beule noch so juckt: Sie haben damit einem Insekt geholfen. Und das wollen wir doch alle. Aber beim Eichenprozessionsspinner, da hört der Spaß dann echt auf!