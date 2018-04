vor 24 Min.

Ein Streit um 850 Quadratmeter Land

Die Straße von Mörslingen nach Bergheim soll ausgebaut werden. Doch es scheitert an einem Grundstück

Nicht zum ersten Mal plant Finningens Bürgermeister Klaus Friegel im Haushalt für seine Gemeinde Geld für den Ausbau der Kreisstraße zwischen Mörslingen und Bergheim ein. Ob er es dieses Jahr ausgeben muss? Denn der Ausbau scheitert bislang an einem Grundstück. Inzwischen läuft ein Enteignungsverfahren, das der Landkreis Dillingen als Träger führt. Der zuständige Jurist am Landratsamt, Regierungsrat Jonas Singer, hat uns die Situation erklärt.

Herr Singer, bitte erklären Sie uns die konkrete Situation.

Der Landkreis Dillingen beabsichtigt, einen Teilabschnitt der Kreisstraße DLG 37 zwischen Mörslingen und Bergheim auf einer Länge von 1448 Metern aus Gründen der Verkehrssicherheit auszubauen. Im Rahmen der zunächst durchgeführten freihändigen Grunderwerbsverhandlungen konnten hierfür beinahe alle benötigten Grundstücke erworben werden. Keine Einigung konnte dabei mit einem Grundstückseigentümer erzielt werden. Aus dessen Grundbesitz werden für den Ausbau der Straße endgültig 850 Quadratmeter benötigt. Durch die Enteignungsbehörde des Landratsamts Dillingen erging daher am 6. September 2016 auf Antrag des Landkreises als Vorhabensträger ein Enteignungsbeschluss.

Das heißt konkret?

Nach Abwägung der widerstreitenden Interessen der Allgemeinheit und des Klägers wurde das Eigentum des Klägers bezüglich der benötigten Flächen entzogen und eine Entschädigung für den erlittenen Rechtsverlust festgesetzt. Der Kläger hat aber in Bezug auf die Rechtmäßigkeit des Enteignungsbeschlusses Klage bei dem Verwaltungsgericht Augsburg eingereicht. Daraufhin fand am 20. Dezember 2017 ein mündlicher Verhandlungstermin statt. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat die Klage abgewiesen. Nach Auskunft des Verwaltungsgerichts wurden gegen das Urteil keine Rechtsmittel eingelegt, sodass das Urteil nun rechtskräftig ist, wodurch die Rechtmäßigkeit und Erforderlichkeit der Baumaßnahme an sich feststeht.

Wie geht es jetzt weiter?

Sobald uns eine schriftliche Mitteilung zur Rechtskraft des Urteils vorliegt, werden wir beim Landgericht Augsburg die Fortführung des dortigen Verfahrens beantragen. Dort hat der Kläger eine weitere Klage hinsichtlich der im Enteignungsbeschluss festgesetzten Höhe der Entschädigung eingereicht. Das Landgericht hat das dortige Verfahren bis zum Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ausgesetzt. Der Kläger ist der Ansicht, dass die ihm entzogenen Flächen einen höheren Verkehrswert haben. Es handelt sich dabei um eine niedrige fünfstellige Summe.

Ist das die erste Enteignung des Landkreises Dillingen?

Bislang ist es dem Landkreis stets gelungen, bei Straßenbauvorhaben im Rahmen von freihändigen Grunderwerbsverhandlungen die notwendigen Flächen zu erwerben.

Warum kam es überhaupt so weit?

Der Kläger hat zunächst die Erforderlichkeit der Baumaßnahme infrage gestellt und deshalb den Enteignungsbeschluss angegriffen. Zudem ist er der Ansicht, dass die betroffenen Flächen einen höheren Wert haben, als im Enteignungsbeschluss als Entschädigung festgesetzt wurde. Dies ist Gegenstand des nach Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens fortzuführenden Zivilverfahrens vor dem Landgericht Augsburg. (sb)