Ein Unbekannter randaliert in Dillingen und verletzt sich selbst

Alkohol und Wut sind selten eine gute Kombination: Weil er an einer Kapelle randaliert, verletzt sich ein unbekannter Mann.

Sprichwörtlich ins eigene Fleisch geschnitten hat sich ein Mann, der am Samstagabend an einer Kapelle in Dillingen randaliert und sich dabei selbst verletzt hat.

Der Polizeiinspektion Dillingen wurde am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ein Mann gemeldet, der an der Hand blutende Verletzungen aufwies.

Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt

Eine Sachverhaltsklärung ergab, dass der Verletzte zuvor an einer Kapelle in der Dillinger Schloßstraße mutwillig mehrere Scheiben und eine Sitzbank beschädigt hatte. Der Täter war deutlich alkoholisiert. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. (pol)

