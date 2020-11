vor 37 Min.

Ein Zeichen für Frieden und gegen Angst

Ökumenische Friedensgebete in Dillingen

Unter dem Motto „Umkehr zum Frieden“ ruft der Trägerkreis der Ökumenischen Friedensdekade bundesweit zu Gottesdiensten, Veranstaltungen und Friedensgebeten auf. In diesem Jahr beten wir wieder um Frieden in unserem Land und auf der ganzen Welt, heißt es in einer Pressemitteilung des Trägerkreises. Weitere wichtige Anliegen sind die Solidarität mit den Leidenden und Unterdrückten und der Aufruf gegen Unrecht, Krieg und Rüstungsproduktion.

In den vergangenen Jahren haben im ganzen Bundesgebiet jährlich über 4000 Veranstaltungen in den Gemeinden stattgefunden. Auch in Dillingen wollen die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und die katholische Pfarreiengemeinschaft wieder gemeinsam ein Zeichen für den Frieden und gegen die Angst setzen und laden an drei Abenden jeweils für eine halbe Stunde zum Friedensgebet in die Katharinenkirche ein.

Man kann zur Ruhe kommen, kurze Texte und Gedanken zum Nachdenken hören, ein Lied singen. Die Stille hat ihren Raum, ebenso leise oder laut gesprochene Gebete und das Entzünden von Lichtern für Frieden, Gerechtigkeit und einen guten Umgang mit der Bedrohung durch Corona. (pm)

Montag, 9.11, Dienstag, 10.11. und Donnerstag, 12.11, jeweils um 18.30 Uhr in der evangelischen Katharinenkirche in Dillingen.

