Ein besonderer Markt zieht in Höchstädt nicht nur Frauen an

Künstlerisches, besonders und viel Handgemachtes von Frauen, für Frauen – und auch für interessierte Männer – gab es am Wochenende auf dem Markt in Höchstädt zu sehen.

Zum ersten Mal veranstaltet die Stadt Höchstädt die Frauenwelt. Was es auf dem speziellen Markt - von Frauen, für Frauen - zu entdecken gibt.

Von Cecilia Weber

Handbemalte Karten, selbst genähte Kleider, Strickwaren und hausgemachte Öle: Das alles war auf der ersten Höchstädter Frauenwelt zu finden. Mehr als 30 Stände waren am Samstag auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule aufgebaut. Die Idee hatten Innenstadtkoordinatorin Sonja Gastl, Bürgermeistersekretärin Claudia Kohout und Stadträtin Roswitha Riedel. Schnell sei klargewesen: „Wir machen etwas für Frauen von Frauen“, erzählt Riedel bei ihrer Eröffnungsrede. Die Organisatorinnen haben Freundinnen, Arbeitskolleginnen und Familienangehörige gefragt, ob sie bei einem Markt mitmachen. „Schon hatten wir eine bunte Mischung an Ausstellerinnen gefunden“, sagt die Stadträtin. Sie ist sicher, dass die Veranstaltung Potenzial hat und für jeden etwas bietet. Dem schließt sich Gastl an: „Es ist mal etwas Neues.“

Mit vielen der Produkte haben sich Frauen selbstständig gemacht

Bei strahlendem Sonnenschein starten die drei Frauen ihren Rundgang über das Gelände. An den meisten der Stände wird Selbstgemachtes hergestellt und verkauft. „Es ist auch oft etwas, womit sich die Frauen selbstständig gemacht haben“, erklärt die Innenstadtkoordinatorin. Die drei sind sichtlich begeistert von den angebotenen Waren.

Die erste Frauenwelt in Höchstädt wurde gut angenommen – und soll weiterwachsen, so die Organisatorinnen. Bild: Cecilia Weber

Zwischen Ständen mit selbst gestrickten Jacken und gebastelten Laternen bleiben die Frauen stehen. „Das sieht alles toll aus“, sagt Kohout und bewundert die handgemachten Karten von Erika Endter. Zusammen mit ihrem Mann Werner Lappalt hat sie einen Stand mit individuell bemalten Karten und Lesezeichen. Darauf stehen schöne Sprüche, wie „Zeit für mich“ oder „Friends are like stars“.

Endlich ein Markt ohne Bohrmaschinen

Für die liebevoll gestalteten Aufschriften braucht sie mindestens eine halbe Stunde. „Kalligrafie macht mir sehr viel Spaß“, erklärt Endter. Auch ihr Ehemann ist künstlerisch begabt, er malt Bilder auf Leinwände. Sie haben für die erste Höchstädter Frauenwelt extra einen Kalender gestaltet: Mit den Bildern von Lappalt und den Schriften seiner Frau wird der Kalender zu einem besonderen Verkaufsstück. Endter lobt: „Der Markt ist eine tolle Sache, und ich finde es schön, dass es so etwas gibt.“

Zwischen Kochbüchern und Ständen mit selbst genähten Kirschkernkissen steht Michaela Eggenmüller-Wagner. Mit ihrer Freundin Lucia Theimer zeigt sie den Umgang mit einem speziellen Steinbackofen. Die Besucher können selbst gemachten Flammkuchen und Hefezopf probieren. Eggenmüller-Wagner ist überzeugt von dem Konzept: „Ich finde es gut, dass es mal einen Markt ohne Bohrmaschinen gibt.“

Auch für kleine Gäste ist etwas geboten - und auch für Männer

Zwischen den Verkäuferinnen hat Lara Krämer ihr Zelt aufgeschlagen. Sie erzählt den kleinen Besuchern Märchen aus der ganzen Welt. „Ich finde den Markt echt super. Hier findet jeder was“, sagt Krämer. Auch Michaela Thomas vom historischen Verein hat einen Stand auf dem Marktgelände. Sie stellt gemeinsam mit ihren Mitgliedern die ehemalige Höchstädter Herzogin Anna vor. „Sie hat perfekt zu dem Thema gepasst“, erklärt Thomas. Sie stellt fest, dass die erste Frauenwelt gut angenommen wird. „Es ist ein besonderer Ansatz“, sagt die Vorsitzende des historischen Vereins. Renate Schmid, eine Marktbesucherin, schließt sich dem an: „Ich laufe schon das zweite Mal durch und habe schon zwei Steine und einen Kalender gekauft“, sagt sie.

Im Märchenzelt erzählt Lara Krämer den kleinen Marktbesuchern spannende Sagen aus aller Welt. Bild: Cecilia Weber

Aber nicht nur Frauen sind auf dem Gelände zu finden, auch Männer haben den Weg zur ersten Höchstädter Frauenwelt gefunden. „Ich bin neugierig geworden und wollte das auch sehen“, sagt Markus Gille. Er ist gespannt, wie sich die Veranstaltung weiterentwickelt. Die Organisatorinnen Gastl, Kohout und Riedel überlegen sich schon weitere Events. Sie wollen Vortragsreihen und Workshops speziell für Frauen anbieten. Eine weitere Frauenwelt ist in Planung und soll nächstes Jahr im Juni stattfinden. Die Veranstaltung soll laut der Innenstadtkoordinatorin weiter wachsen und ein fester Bestandteil in Höchstädt werden. „Es dürfen auch Männer mitmachen, aber mindestens 80 Prozent sollen Frauen sein“, erklärt Gastl.

