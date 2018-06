04:19 Uhr

Ein besonderes Pfarrfest in Bissingen

Frisch herausgeputzt präsentiert sich die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bissingen. Vor 150 Jahren wurde die damals neu errichtete Kirche mitsamt der neuen Orgel geweiht. Dies wird am 1. Juli gefeiert.

Vor 150 Jahren wurde die Pfarrkirche St. Peter und Paul neu geweiht. Stand dort einst ein römischer Wachturm?

Von Helmut Herreiner

Ein 150. Jubiläum feiert die Pfarrei St. Peter und Paul Bissingen groß am kommenden Sonntag, 1. Juli. Das Patrozinium der beiden Apostel am 29. Juni hat in der römisch-katholischen Kirche den Rang eines Hochfestes. Natürlich ist die Pfarrei Bissingen, die ja historisch als Urpfarrei des gesamten unteren Kesseltales gilt, viele Jahrhunderte älter und geht aller Wahrscheinlichkeit nach bis ins frühe Mittelalter zurück.

Wann die erste Kirche an dieser Stelle, wo die Bissinger Kirche heute steht, errichtet wurde, wird im Dunkel der Geschichte bleiben, genauso wie die Vermutung des großen Kirchenhistorikers der Diözese Augsburg, Anton Steichele, dass hier einst schon ein römischer Wachturm gestanden haben könnte. Jedenfalls erbaute Maurermeister Georg Danner aus Unterbissingen in den Jahren 1682 bis 1686 ein neues Gotteshaus. Dieses wurde allerdings gut 170 Jahre später, im Jahre 1858 als „zu klein, verkommen und baufällig“ bezeichnet. So kam es zum Abriss der gesamten Pfarrkirche mit Ausnahme des Kirchturms und zum Bau einer deutlich größeren, allerdings nicht mehr nach Osten ausgerichteten Kirche.

Diese war nun so breit, wie die Vorgängerkirche lang, war, und geriet damit zu einer der größten Dorfkirchen im weiten Umkreis, in der mehr als 500 Gläubige sitzend Platz fanden. Ende November 1860 wurde von Pfarrer Joseph Späth die erste heilige Messe in der neuen Pfarrkirche gefeiert, die seither weithin im Kesseltal sichtbar ist und die das Ortsbild entscheidend mitprägt. Die Weihe der Kirche und der ersten Kirchenorgel, gebaut von der Orgelbaufirma Joseph Wurzer aus München, erfolgte am 24. Mai des Jahres 1863. Somit kann die St.-Peter-und Paul-Kirche Bissingen heuer ihr 150. Kirchenjubiläum feiern.

Am Jahrestag der Kirchweihe vor wenigen Wochen zelebrierte bereits Dekan Dieter Zitzler zusammen mit Pater George Vadakkinezhath einen Festgottesdienst, an den sich eine informative Bildershow im Pfarr- und Jugendheim anschloss. Nun findet am Sonntag, 1. Juli, zum Patrozinium anlässlich des 150. Kirchweihjubiläums um 10 Uhr ein weiterer Festgottesdienst in der Bissinger Kirche statt, zu dem die gesamte Pfarreiengemeinschaft Bissingen und alle interessierten Gäste eingeladen sind. Diesen Gottesdienst wird Weihbischof Dr. Anton Losinger zelebrieren.

Für die musikalische Gestaltung sorgen gemeinsam die Chorgemeinschaft Bissingen, die Kirchenchöre aus Fronhofen und Diemantstein sowie der Cantiamo-Chor aus Oberliezheim. Im Anschluss an den Festgottesdienst findet im Hofgarten das traditionelle Pfarrfest statt, zu dem ebenfalls alle Gäste eingeladen sind. Während des gesamten Festes ist auch die Gelegenheit geboten, sich im Saal des Pfarr- und Jugendheims noch einmal die Bilderpräsentation zur Geschichte der Pfarrkirche mit vielen alten und besonderen Aufnahmen anzusehen.

Auch die Pfarrkirche selbst ist zur Besichtigung geöffnet. Sie wurde von zahlreichen fleißigen Helfern unter anderem aus den Reihen der neuen Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates in den vergangenen Wochen umfassend hergerichtet. Arbeiten am Außenputz, Weißelarbeiten, die Installation eines neuen Blitzschutzes , aber auch Garten- und Aufräumarbeiten standen auf dem Programm, damit zum Jubiläumsfest alles strahlt und einen vorbildlichen Eindruck hinterlässt.

