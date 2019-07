13.07.2019

Ein buntes Fest im Treffpunkt der Jugend

Das Jugendcafé in Lauingen gibt es nun seit neun Jahren

Seit neun Jahren ist das Jugendcafé Lauingen in der Riedhauser Straße ein Treffpunkt und eine Anlaufstelle für Jugendliche und Kinder. Um allen Interessierten zu zeigen, wie die Einrichtung arbeitet, und um gemeinsam eine gute Zeit zu haben, hat das Jugendcafé nun wieder einen Tag der offenen Tür veranstaltet.

Stadtjugendpflegerin Sabine Kettler und Lauingens Dritter Bürgermeister Albert Kaiser begrüßten die Aktiven und die anwesenden Gäste, gemeinsam führten beide durchs Programm. „Wir sind ein ganz junger Teil der Stadt Lauingen“, betonte Kettler. „Kommunikation, Kreativität, Engagement, Feingefühl für und mit den Jugendlichen“, das ist Kaiser wichtig. Am Tag der offenen Tür präsentierte das Jugendcafé Lauingen ein buntes Programm: Mit der Tanzshow des Juze Bachtal unter Trainerin Anna Schepeta, mit der Freiwilligen Jugendfeuerwehr Lauingen samt Wasserspielen, mit Kinderschminken und mit dem Fahnenauftritt des Bürgerwehr-Spielmannszugs des TV Lauingen als musikalischem Höhepunkt. Vereinsarbeit ist Kettler wichtig: „Wir kooperieren mit den Keglern, den Triathleten, den Faschingsaktiven.“ Fürs leibliche Wohl sorgte die Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz aus Ulm, der Betreiber des Jugendcafés.

Alleine muss im Jugendcafé niemand gehen, der Förderverein mit rund 50 Mitgliedern unter Vorsitzendem und Stadtrat Martin Knecht holt Geld- und Sachspenden ein, vermittelt Kontakte in die Berufswelt und in Vereine. Dieses Miteinander ist Stadtjugendpflegerin Kettler wichtig: „Wir holen Jugendliche ab, bieten Rückzugsmöglichkeiten, gehen mitten in die Gesellschaft rein. Bei uns vorbeizuschauen lohnt sich.“ Geöffnet ist montags, mittwochs und freitags, „bis zu 15 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren besuchen uns pro Tag“, so Kettler. Die Kinder und Jugendlichen kochen einmal monatlich gemeinsam, immer freitags ist Sporttag. Im Jugendcafé gibt es ein großes Angebot von Tischkicker, Tischtennis, Billard und Playstation über Gesellschaftsspiele und Gespräche. (pm)

Themen Folgen