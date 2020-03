Ein erster Bauantrag für die Simonsmühle in Blindheim

Plus Es geht weiter voran: Der Blindheimer Gemeinderat diskutiert über Pläne des neuen Eigentümers. Ratlosigkeit herrscht dagegen bei einem anderen Thema

Es ist immer noch ein absoluter Glücksfall, die Gemeinde und der Förderverein sind nach wie vor froh und dankbar. Das betont Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank nach der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. Wie berichtet, wurde die Simonsmühle endgültig verkauft, es hat sich ein neuer Eigentümer gefunden. Und der ist schon höchst aktiv. Nicht nur, dass er vor Ort das historische Gebäude am Ortseingang von Blindheim aktuell entrümpelt. Ein erster Bauantrag lag nun im Blindheimer Gremium zur Diskussion. Und da gab es laut dem Bürgermeister nichts zu diskutieren. „Wir wollen die Pläne unterstützen und das so zügig wie möglich. Wir hoffen, dass auch das Landratsamt gleich verfährt“, so Frank.

Simonsmühle Blindheim: Es braucht einen Anbau

In diesem ersten Bauantrag des neuen Eigentümers geht es speziell um einen Anbau an die bestehende Simonsmühle, geplant auf der Rückseite. „Mir war immer klar, dass man so einen Anbau braucht, wenn man dort wohnen will. Man braucht Platz für Garage oder Heizung“, sagt Jürgen Frank. Aus Sicht der Gemeinde seien die Pläne alle problemlos, man werde nicht im Weg stehen, sondern unterstützen.

Glöttbrücke Blindheim: Es herrscht Ratlosigkeit

Ein wenig Ratlosigkeit, so bezeichnet es der Bürgermeister, herrscht im Gemeinderat dagegen bei einem anderen Thema. Eines, das wie die Simonsmühle schon viele Jahre in Blindheim diskutiert wird – die Sanierung der Glöttbrücke. Nun gibt es erst Kostenschätzungen und die belaufen sich laut Bürgermeister Frank zwischen 120000 und 190000 Euro netto. „Und das wollen wir so nicht ausgeben, da sind wir uns relativ einig.“ Aber was dann? Im nächsten Schritt wolle man mit diesen Zahlen auf die rund acht Anlieger zugehen und auch mit ihnen Möglichkeiten besprechen. Zudem sollen das Wasserwirtschaftsamt und zuständige Architekten mit ins Boot geholt werden. Frank: „Wichtig ist, dass wir jetzt eine Hausnummer haben.“

Bahnbrücke Blindheim: fast 200.000 Euro

Die gibt es auch für die Sanierung der Bahnbrücke: 190000 Euro netto. Und dort sollen die Sanierungen noch heuer angegangen werden. Vorrangig müssen Schadstellen ausgebessert und der Beton neu abgedichtet werden. „Wir müssen schauen, wie die finanzielle Situation ist, aber es war klar, dass wir die Bahnbrücke machen müssen.“

Schon in den kommenden Tagen soll es dagegen in Sachen Park-&-Ride-Anlage weitergehen. Der Blindheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung ein letztes Mal die Ausstattung durchgesprochen, die Ausschreibungen laufen. Fahrradständer, Überdachungen und Co. sollen demnächst installiert werden. Die Zusage der Firma habe Bürgermeister Jürgen Frank, und: „Bis Juni muss es fertig sein.“

Lesen Sie auch: