vor 27 Min.

Ein holpriger Start beim Alkoholverzicht

Eine andere Aufgabe fällt aber noch schwerer

Von Berthold Veh

Es klingt ja nicht besonders aufregend, in der Fastenzeit auf Alkohol zu verzichten. Dies habe ich mir selbst schon seit einigen Jahren verordnet. Und weil sich zu dieser Übung mangels Neigung zu einem guten Tropfen niemand in der Redaktion verpflichten wollte, fiel der Alkoholverzicht schließlich auf mich. Der Start in die Fastenzeit war dabei ziemlich komisch und etwas holprig: Am Kehraus trank ich ein wenig Rotwein, obwohl mir gar nicht der Sinn danach stand. Aber 40 Tage lang auf Alkohol zu verzichten, wenn man vorher schon abstinent war, hat ja auch wenig Sinn, dachte ich mir.

Gleich in den ersten Tagen machte mir der Verzicht dann aber doch etwas aus. Den Bundesliga-Nachmittag am Samstag hätte ich im Kreise von Familie und Freunden gerne mit einer Halbe Bier verfeinert. Und beim Showabend mit dem Quiz-Champion Sebastian Klussmann in der Kim-Sporthalle in Höchstädt (wir berichteten) bestellte mir meine Kollegin, die mir etwas Gutes tun wollte, aber es doch eigentlich besser hätte wissen müssen, prompt ein Helles, auf das ich dann doch schweren Herzens verzichtete. Einschneidender empfinde ich allerdings den Verzicht auf Fleisch und Wurst, auch wenn man sich dabei fitter zu fühlen scheint. Aber vielleicht waren dafür ja die Urlaubstage in den Faschingsferien ursächlich. So hat jetzt der Zuchtlachs, der angeblich mit bedenklichen Stoffen belastet ist, bei mir Hochkonjunktur.

Gar nicht vorangekommen bin ich beim Ausmisten, das mir die Kollegen ebenfalls als Aufgabe während der Fastenzeit zugedacht haben. Ganz im Gegenteil: Nach dem Urlaub ist der Schreibtisch voller neuer Unterlagen. Aber es geht um die langfristige Änderung von Gewohnheiten. Und während der Fastenzeit sind da ja noch einige Tage Zeit. (bv)

