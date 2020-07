vor 33 Min.

Ein klares Zeichen für die B16-Nordtrasse

Hier in Steinheim endet die neue B16 aus Richtung Dillingen. Von dort rollt die Blechlawine noch auf Höchstädt zu.

Plus Abgeordnete, Stadt und die IHK-Regionalversammlung bekennen sich in einer Erklärung zur Ortsumgehung Höchstädt: Warum eine weitere Trassendiskussion „nicht mehr zu führen ist“.

Vertreter von Wirtschaft, Politik und Stadt Höchstädt haben in einem Spitzengespräch ein gemeinsames Zeichen für den raschen Bau der Nordumfahrung der Bundesstraße B16 bei Höchstädt gesetzt. „Es ist deutlich geworden, dass wir uns in diesem Anliegen einig sind“, stellten der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung, Gregor Ludley, und der Sprecher des IHK-Arbeitskreises Infrastruktur, Reinhold Fisel, in einer Pressemitteilung fest.

B16-Nordtrasse entscheide über weitere Entwicklung Höchstädts

Zu dem Gespräch mit den Abgeordneten Ulrich Lange ( Bundestag), Georg Winter (Landtag), Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und dem Leiter des Staatlichen Bauamts Krumbach, Wilhelm Weirather, hatte die IHK Schwaben in die Firma Grünbeck Wasseraufbereitung nach Höchstädt eingeladen. Deren Geschäftsführer Günter Stoll betonte, dass der Bau der B 16 im Norden den örtlichen Unternehmen die notwendige Klarheit über die weitere Entwicklung der Stadt geben werde.

Die Teilnehmer verständigten sich auf die Erklärung, sie seien sich „einig, dass mit Blick auf die Realisierungschancen und die rasche Umsetzbarkeit ausschließlich die Variante einer modifizierten Nordumfahrung weiterverfolgt werden muss. Diese Einigkeit wird gemeinsam dem Bundesverkehrsministerium und dem bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr übermittelt.“ Die modifizierte Nord-Trasse soll die Grenzen des künftigen, neu abgesteckten Wasserschutzgebietes berücksichtigen.

Bundestagsabgeordneter Lange betont: „Das Projekt wurde im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf aufgenommen.“ In diesem Jahr sei die Sicherstellung der Finanzierung durch den Investitionsrahmenplan erfolgt, beschrieb Lange die Einstufung des Projekts beim Bund. Die Ortsumfahrung Höchstädt sei einer der offenen Punkte im Korridor zwischen Günzburg und Ingolstadt. Lange sagte: „Aus Sicht des Bundes wird die Nord-Trasse geplant.“

Höchstädts Bürgermeister Maneth hofft auf neuen Erkenntnisgewinn

Sein Landtagskollege Winter fügte hinzu, dass die Bayerische Staatsregierung dem dreistreifigen Ausbau der B16 von Donauwörth bis Günzburg Priorität bei den Verkehrsprojekten im Regierungsbezirk Schwaben einräume. „Bislang sind wir mit der B16 neu im Norden Höchstädts wegen des fehlenden Baurechts nicht vorangekommen. Entscheidend ist es, mit allem Nachdruck den Weg für eine genehmigungsfähige Linie zu finden.“

Bürgermeister Maneth zeigte sich überzeugt: „Die Chancen stehen so gut wie noch nie für eine Lösung.“ Er hoffe auf belastbare Aussagen zu den Grenzen des künftigen Wasserschutzgebietes und damit zu den Spielräumen für die künftige Linienführung der Bundesstraße noch in diesem Herbst.

B16-Nordtrasse: Baudirektor Weirather fordert Klarheit

Klarheit über den Zuschnitt des Wasserschutzgebiets ist nach den Worten des Leitenden Baudirektors Weirather die Voraussetzung dafür, die seit dem Stopp des 2015 begonnenen Planfeststellungsverfahrens ruhenden Planungen wieder aufzunehmen: „Sobald wir hier eine verlässliche Grundlage haben, können wir loslegen.“

Erst mit dem Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens gebe es Baurecht für die B16. Weirather ergänzte, dass die „grundsätzliche Linienführung der B16 im Norden von Höchstädt bereits seit 2009 vom damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung förmlich bestimmt wurde und daher eine weitere Trassendiskussion nicht mehr zu führen ist“.

IHK: "Ortsumgehung seit 25 Jahren ein Anliegen der Wirtschaft"

Die IHK-Vertreter Ludley und Fisel erinnerten daran, dass die Ortsumgehung Höchstädt „seit 25 Jahren ein Anliegen der Wirtschaft“ sei. Es gehe hier nicht um ein lokales Projekt, sondern um einen wesentlichen Baustein einer überregionalen Verkehrsachse.

Der Landkreis Dillingen sei einer der wenigen in Bayern, die weder über einen Autobahnanschluss noch über eine vierspurige Bundesstraße verfügen. „Für künftige Ansiedlungs- und Investitionsentscheidungen von Unternehmen ist das aber ein entscheidendes Kriterium“, betonte Ludley. Und Fisel fügte hinzu: „Letztendlich geht es um die Zukunftschancen dieses Landkreises.“ (pm)

