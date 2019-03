vor 41 Min.

Ein kleines Dorf feiert seinen 750. Geburtstag

Die Oberliezheimer haben sich zum Jubiläum einiges ausgedacht.

Von Horst von Weitershausen

Erstmalig erwähnt in einer Urkunde wurde das heutige Dorf Oberliezheim auf der Jurahochfläche zwischen Kessel- und Donautal in einer Urkunde vom 17. April 1269 als „Ödenliedeshain“. Wie bei vielen solcher Rodungssiedlungen belegen Funde die Besiedlung bereits in der Hallstattzeit und während der Römerherrschaft. Die heutigen Bewohner des Dorfes stützen sich auf die urkundliche Erwähnung im Jahr 1269, was berechtigten Anlass gibt 750 Jahre Oberliezheim zu feiern.

750 Jahre Oberliezheim: Feierlichkeiten beginnen Anfang Mai

Los geht es mit den Feierlichkeiten Anfang Mai mit zwei Heimatabenden, an denen die Besucher in die lange Geschichte des Dorfes eintauchen können. Das Festjahr beginnt am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend feiern die Dorfbewohner ab 19.45 Uhr im Feuerwehrhaus ihren Heimatabend. Einen Tag später, am 5. Mai wird das Programm des Heimatabends ab 14 Uhr erneut im Feuerwehrhaus gefeiert, wobei an diesem Sonntag ehemalige Dorfbewohner und auswärtige Gäste erwartet werden. Der Heimatabend am Samstag ist bereits ausgebucht, für den Sonntag gibt es noch Karten gegen einen kleinen Unkostenbeitrag bei Hermine Sporer unter Telefon 09084/692.

Die Geburtstagsfeier wird mit dem Dorffest am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni, fortgesetzt. Absolute Highlights der Geburtstagsfeier zum 750. Jubiläum sind die Aufführungen des historischen Theaters, in denen unter Mitwirkung von mehr als 100 Dorfbewohnern die lange Geschichte von Oberliezheim auf die Bühne gebracht wird.

Auch Theater wird aufgeführt

Das Theater wird im Rahmen der Dillinger Kulturtage „Kultur & Wir in einem eigens dafür aufgestellten Theaterzelt beim Feuerwehrhaus in Oberliezheim am 27., 28., 29. September und 3., 4., 5. und 6. Oktober aufgeführt. Wie und ab wann dafür Karten zu haben sind, wird noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Oberliezheimer Dorfbewohner freuen sich schon heute, mit ihren Gästen ein kleines, feines und stolzes Geburtstagsfest gemeinsam zu feiern.

