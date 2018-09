vor 17 Min.

Ein naturnaher Kreisverkehr in Zöschingen

Das Bild zeigt die Entwurfsplanung für die Gestaltung des Kreisverkehrs am Ortseingang (Kreisstraße DLG 6) von Zöschingen.

Die Mehrheit im Gemeinderat folgt den Gestaltungsplänen des Landschaftsarchitekten Andreas Walter. Wie der Kreisverkehr aussehen soll.

Gut eine Stunde hatten die Gemeinderatsmitglieder bei ihrer Sitzung in Zöschingen angeregt diskutiert. Dann wurde vom Ratsgremium mit Mehrheit beschlossen, den Kreisverkehr am Ortseingang (Kreisstraße DLG 6) gemäß den von Landschaftsarchitekt Andreas Walter aus Westhausen vorgestellten Plänen zu errichten. Demnach sollen, wie Bürgermeister Tobias Steinwinter mitteilte, in der Mittelinsel des Kreisverkehrs drei kleinwüchsige Bäume gepflanzt, mit Steinen und Glasschotter ein optischer Bachlauf dargestellt sowie eine beleuchtete Begrüßungstafel angebracht werden. Darüber hinaus sollen Bodendecker angepflanzt werden und eine Sprühberegnungsanlage für die notwendige Nässe bei Trockenheit sorgen.

Obstbäume und Blumen

Für den Randbereich an der Grünfläche bei der Bushaltestelle seien Anpflanzungen von Obstbäumen sowie die Ansaat von Blumen geplant, informiert Rathauschef Steinwinter. Die Kosten für die Gestaltung des Kreisverkehrs betragen rund 46.000 Euro. Außerdem fassten die Ratsmitglieder den Beschluss über die Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Schelmengrube im Bereich Höhenanpassung von Gebäuden. Anschließend beschloss das Ratsgremium ebenso einstimmig die Installation von Stop-Schildern an der Kreuzung Forststraße/Bergstraße/Bachstraße, berichtet Steinwinter. (HOW)

Themen Folgen