Ein neuer Juwelier für Gundelfingen

Plus Michael Kunze, der in Ruhestand geht, hat doch noch einen Nachfolger gefunden. In Dillingen schließt eine andere Filiale.

In der Professor-Bamann-Straße in Gundelfingen wird es auch weiterhin einen Juwelier geben. Ladeninhaber Michael Kunze, der sein Geschäft schließt (wir berichteten), hat nun doch noch einen Nachfolger gefunden. „Es war kurz vor knapp“, sagt der Uhrmacher, der von einer „relativ kurzfristigen“ Angelegenheit spricht. Hoffnung, einen brancheninternen Nachfolger zu finden, habe er kaum noch gehabt. „Damit habe ich nicht mehr gerechnet.“

Nachfolge: Diesen neuen Juwelier bekommt Gundelfingen

Angesichts dessen war es sein Plan, das Haus im Zentrum von Gundelfingen anderweitig zu verkaufen. Nun aber wurde er sich mit den Verantwortlichen der Firma Steur aus Dillingen einig – einem Anbieter, der ebenfalls mit Uhren und Schmuck handelt. Dass seine Nachfolge auf diese Weise geregelt ist, erleichtert Kunze. „Das freut mich sehr“, sagt er. Für ihn selbst sei dies „unheimlich schön“ und ein „Traum“. Auch die Stadt Gundelfingen profitiere von dieser Geschäftsübergabe, so Kunze.

Die Mitarbeiter von Kunze werden übernommen

Er selbst wird sein Geschäft noch bis Ende Februar betreiben, bevor der Laden mit traditionsreichem Namen schließen wird. Dann stehen einige Umbaumaßnahmen an. „Die Verkaufsräume bleiben aber so, wie sie die Kunden kennen.“ Die Beteiligten sprechen davon, Altbewährtes zu belassen und nur einen „frischen Anstrich“ vorzunehmen. Wichtig für Kunze: Seine beiden Mitarbeiter, die ihn jahrzehntelang begleitet haben, werden übernommen. Der Uhrmacher und Innungsmeister wird seiner Branche auch im Ruhestand treu bleiben. Hobbymäßig will er von zu Hause Reparaturen übernehmen. „So bleibe ich in der Materie drin“, sagt Kunze.

Steur in Dillingen schließt eine Filiale im Kaufland

Parallel zur Übernahme des Geschäftes in Gundelfingen wird es Änderungen in der Dillinger Geschäftswelt geben. Bislang betrieb die Firma Steur eine Filiale in den Räumlichkeiten von Kaufland. Dieser Standort wird Ende Februar schließen. Das neue Geschäft in der Professor-Bamann-Straße soll nach den kleineren Umbaumaßnahmen planmäßig im Mai eröffnen.

