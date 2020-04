vor 47 Min.

Ein neuer Leiter

Blindheimer ist Direktor in Sankt Ulrich

Das Bischöfliche Seelsorgeamt und das Haus St. Ulrich bekommen zum 1. Mai 2020 eine neue Leitung. Der Apostolische Administrator Dr. Bertram Meier hat die Pastoralreferentin Angelika Maucher (53) zu seiner Nachfolgerin in der Leitung der Hauptabteilung II Seelsorge und Pastoralreferent Christian Öxler (45) zu seinem Nachfolger als Direktor des Tagungshotels Haus Sankt Ulrich ernannt. Zugleich übernimmt Öxler die Stellvertretung von Maucher im Bischöflichen Seelsorgeamt.

Christian Öxler stammt aus Blindheim, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Nach dem Studium der Theologie und Sozialpädagogik in Benediktbeuern und München begann er 2004 die Ausbildung zum Pastoralreferenten im Bistum Augsburg. Zudem blickt er auf rund elf Jahre selbstständige Tätigkeit in der IT- und Telefonanlagenbetreuung zurück. Nach vier Jahren in der Seelsorge der Pfarreiengemeinschaft Weilheim i. Ob. wurde Öxler 2009 Referent in der Ehe- und Familienseelsorge an der Außenstelle Schrobenhausen. Zu Beginn 2012 wurde er als Diözesanfamilienseelsorger zum Leiter der Ehe- und Familienseelsorge (EFS) im Bistum ernannt. Seit 2015 ist er bis heute Abteilungsleiter der Abteilung Seelsorge in den Generationen und Fachbereichsleiter der EFS. (pm)

