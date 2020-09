vor 34 Min.

Ein neuer Radweg zwischen Echenbrunn und Faimingen

Der Gundelfinger Stadtrat stimmt für das Projekt – obwohl das Vorhaben Diskussionen und Kritik hervorruft

Entlang den Kreisstraßen DLG 7 und DLG 28 zwischen Echenbrunn und Faimingen wird ein kombinierter Geh-/Rad- und Wirtschaftsweg entstehen. Der Gundelfinger Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich sowohl die Planungen abgesegnet als auch eine Kostenübernahme beschlossen. Zuvor hatte der Tiefbauamtsleiter des Landkreises, Roman Bauer, das Vorhaben vorgestellt. „Hintergrund ist der dreispurige Ausbau der B16 zwischen Echenbrunn und Faimingen inklusive der Anschlussstelle. Wie im Bereich Dillingen soll ein höhenfreies Ein- und Ausbiegen mit einem Brückenbauwerk möglich sein. In dem Zusammenhang könnte eine Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer entstehen.“ Der Bund würde dafür die Kosten übernehmen, allerdings nur, wenn es südlich der Bundesstraße einen Radwege-Anschluss gibt. Ansonsten müsste die Kommune selbst bezahlen. „Das wäre kostenmäßig ein Vorteil, denn eine Brückenverbreiterung wäre enorm teuer.“

Die Planungen für den Weg zwischen Echenbrunn und Faimingen wurden bereits im vergangenen Jahr angestoßen. Die 857 Meter lange und drei Meter breite Strecke könnte auf einem bestehenden Wirtschaftsweg realisiert werden. Er würde dabei sowohl die Einmündung am Recyclinghof als auch die Einmündung zum B-16-Anschluss queren. Bauer machte deutlich, dass es sich bei Letzterem nur um eine „Übergangslösung“ handelt und der Bund eine Unterführungs-Röhre zugesagt hat. Die voraussichtlichen Kosten von 240000 Euro teilen sich Gundelfingen und Lauingen. Auf Gundelfingen fiele ein Anteil von zwei Dritteln. Je nach Fördersatz, der zwischen 60 und 70 Prozent liegen dürfte, kämen auf die Stadt Kosten in Höhe von 60000 bis 64000 Euro zu.

Im Rahmen der Diskussion wurde auf mögliche Gefahrenstellen an den Einmündungen verwiesen. Jürgen Hartshauser (SPD) etwa befürchtet gefährliche Begegnungen zwischen Autos und Radfahrern. Schließlich würden die Radler von zwei Seiten kommen, dies könnten Autofahrer schon mal übersehen. Er sprach sich in dem Zusammenhang dafür aus, Warnhinweise anzubringen. Außerdem wurde eine Verschmälerung des Wegs ins Spiel gebracht, zumal nur eine Breite von 2,50 Metern bezuschusst wird. Beide Punkte wurden in den Beschluss mit aufgenommen. Bauer versprach, die Punkte zu prüfen, und kündigte Gespräche mit der Teilnehmergemeinschaft Gundelfingen an, die aktuell noch im Besitz des Weges ist.

Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens äußerte Edelbert Reile (FW). Die geplante Verbindung in den Norden, über die B16, würde momentan ins Nichts führen. „Da ist doch nur Feld“, sagte Reile. Bauer entgegnete, dass der Bund nördlich der B16 einen Radweg realisieren möchte. Deswegen ergebe langfristig eine Nord-Süd-Verbindung Sinn, so Bauer. Da der geplante Weg kein Teil eines Konzepts für die Landwirtschaft ist, äußerte auch Karl Seifried (FW) scharfe Kritik: „In der Diskussion um die B16 fehlt mir ein Gesamtplan. Es wird abschnittsweise etwas vorgestellt und dann wieder verworfen. Wie es weitergeht, wissen wir nicht.“ Bürgermeisterin Miriam Gruß bestätigte, dass es zur Bundesstraße kein neues Gesamtkonzept gebe. Auch das aktuelle Vorhaben müsse wie ein „neues Stück Flickschusterei“ wirken, gab sie Seifried recht. Gruß berichtete jedoch von neuen Plänen in diesem Teilstück der B16, wonach landwirtschaftliche Fahrzeuge mithilfe einer verlängerten Überholspur zugelassen werden sollen. Der Stadtrat stimmte schließlich für den Weg – jedoch mit sieben Gegenstimmen. (pm, ands)

Themen folgen