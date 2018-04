vor 40 Min.

Ein neues Angebot für Radfahrer

Der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Günzburg-Dillingen bietet ab sofort regelmäßig Sprechzeiten an.

Zwei Mal wöchentlich regelmäßige Telefonsprechzeiten: Diesen Service für Radfahrer bietet der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Günzburg-Dillingen ab sofort. Das Angebot läuft zunächst als Versuch bis Ende Juni. Außerdem werden Umfang und Gestaltung der Internetseite grundlegend überarbeitet.

Von diesen Neuerungen konnte der stellvertretende Vorsitzende Alexander Thieme in der Mitgliederversammlung des Kreisverbands berichten. Seit Jahresbeginn ist Thomas Dombeck Mitarbeiter beim Kreisverband und bereits für verschiedene Verbände tätig, unter anderem auch die Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm. Durch seine Tätigkeit können die ehrenamtlichen Aktiven in der Mitgliederverwaltung und der Betreuung der Internetseite entlastet werden.

Die Professionalisierung der Arbeit werde in Zukunft nicht nur eine ständige Aktualisierung der Internetseite ermöglichen, es können auch die zusätzlichen neuen Serviceleistungen angeboten werden. Auf der erweiterten Internetseite des Kreisverbands wird jetzt unter anderem ein Formular angeboten, mit dem Mängel an Radwegen und Problemstellen für Radler online an den ADFC gemeldet werden können – zur Weiterleitung an die zuständige Verwaltung. (zg)

Kontakt Die Telefon-Sprechzeiten unter der Nummer 0731/6023888 im ADFC-Infoladen Ulm sind ab sofort dienstags von 16 bis 19 und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Die Internetseite des ADFC Günzburg-Dillingen ist erreichbar unter www.adfc-guenzburg.de