Ein neues Baugebiet für Finningen?

Gemeinderat diskutiert zwei mögliche Standorte. Auch der Spielplatz ist Thema

Von horst von weitershausen

Ein Aufstellungsbeschluss für ein Baugebiet in Finningen wurde in der Gemeinderatssitzung in Finningen vergangene Woche erörtert. Dabei standen laut Bürgermeister Klaus Friegel zwei mögliche Baugebiete zur Diskussion – „Ziegelberg Ost“, Gemarkung Unterfinningen und „Bergfeld III“, Gemarkung Oberfinningen. Eine Entscheidung über die zukünftige Erschließung von einem der beiden Baugebiete sei bei dieser Sitzung jedoch nicht gefallen, berichtet Friegel. Doch habe sich der Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, diesen Aufstellungsbeschluss, unabhängig vom Standort des Baugebiets noch heuer zu fixieren.

Im weiteren Sitzungsverlauf hat nach den Worten von Rathauschef Friegel das Ratsgremium dem Leader-Projekt „Jugend-Aktiv“ im Landkreis Dillingen ohne Gegenstimme zugestimmt. Für die notwendige Umgestaltung des Spielplatzes am Kindergarten in Finningen wurde nach eingehender Diskussion noch keine Einigung im Ratsgremium erzielt, berichtet Friegel. Grund: Die vorliegende Kostenschätzung über 77000 Euro mache noch weitere Erörterungen in den nächsten Ratssitzungen notwendig. Zum Tagesordnungspunkt „erste Maßnahmen zur Umsetzung des Kernewegenetzkonzeptes“ hatte Friegel zu berichten, dass die ersten drei von der Gemeinde ausgewählten Wege der BBV-Landessiedlung als Konzeptträger gemeldet worden seien, um die Realisierung der Maßnahme auf den Weg zu bringen. Anschließend wurde von den Ratsmitgliedern der Beschluss zur Anpassung der Entwässerungssatzung an die aktuelle Rechtsprechung und an die aktuelle Mustersatzung angepasst, so der Bürgermeister. Es folgte die Feststellung der Jahresrechnung 2018 mit einstimmiger Entlastung durch die Ratsmitglieder. Der Jahresbericht über die Maßnahmen und Aktivitäten der Gemeinde im Jahr 2019, vorgetragen von Bürgermeister Klaus Friegel, beendete nach den Worten des Rathauschefs die letzte öffentliche Ratssitzung der Gemeinde Finningen dieses Jahr. (HOW)

