24.02.2020

Ein neues Fahrzeug für die Wehr in Peterswörth

Die Wehr beteiligte sich am schwäbischen Feuerwehrtag und es gibt zwei Neuaufnahmen

Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Peterswörth konnte Vorsitzender Andreas Bader eine große Anzahl aktiver und passiver Feuerwehrler sowie Gäste und Ehrengäste im Bürgersaal Peterswörth begrüßen. Er blickte zurück auf zahlreiche Vereinsaktivitäten im Jahr 2019, wie das Hüttenwochenende, den Kegelabend, das traditionelle Maibaumaufstellen, Vatertagsradtour und den urigen Christbaumverkauf. Anlässlich des „Schwäbischen Feuerwehrtages“ wurde ein Weißwurstfrühstück organisiert. Dankesworte richtete er an die „Dorfblättle-Redaktion“ Kerstin Blei und Manuela Feldengut-Baur. Ihre permanente Berichterstattung und entsprechende Bilddokumentationen sind ein wichtiges und nicht mehr wegzudenkendes Informationsinstrument im Dorf, so Bader in seinem Bericht.

Kommandant Hermann Weng berichtete über die Beteiligung von sechs Jugendlichen bei der modularen Grundausbildung, über die Besichtigung der Wehr im Mai sowie die Durchführung der Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ zusammen mit der Echenbrunner Wehr. Sechsmal wurde die Feuerwehr im vergangenen Jahr über Sirene alarmiert und zu THL-Einsätzen gerufen. Dankesworte richtete er an die Stadt Gundelfingen für deren finanzielle Unterstützung. Anschließend konnte Jugendwart Martin Burkart über einen mit großer Begeisterung der Jugendlichen durchgeführten 20-Stunden-Berufsfeuerwehrtag berichten. Neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr beteiligten sich an der Leistungsprüfung. Über das Jahr hinweg wurden 35 Übungsabende abgehalten. Der Kassenbericht wurde von Monika Böck vorgetragen. Erfreulicherweise konnten zwei neue aktive Mitglieder aufgenommen werden: Tim Tischmann und Lucca Teichmann (Jugendfeuerwehr). Die Urkunde für das Leistungsabzeichen in Gold-Rot erhielt Daniel Weber aus den Händen von Kreisbrandmeister Klemens Kleiber. In seinen Grußworten war er sichtlich beeindruckt von der Begeisterung und der Vereinsgemeinschaft der Peterswörther Wehr. „Das neue Fahrzeug kommt“, so die Aussage von Bürgermeisterin Miriam Gruß. Sie sei stolz auf ihre Feuerwehren und deren Zuverlässigkeit. Eine gute Nachwuchsarbeit sei wichtig für die Zukunft der Feuerwehren. Sie bedankte sich außerdem für das große Engagement der Peterswörther Jugendfeuerwehr. (pm)

