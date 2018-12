04:13 Uhr

Ein neues Kapitel in Burghagel

Der Musikverein Bachhagel hat einen neuen Dirigenten. Der Neue gab jetzt sein Debüt.

Im geschmückten Saal des Vereinsheims in Burghagel fand vor Kurzem das traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereins statt. Allerdings gab es in diesem Jahr eine große Neuerung: Da Dirigent Dietmar Lanzinger im Frühjahr in den wohlverdienten Ruhestand ging, wird der Verein seit Oktober von Franz Schipf geleitet, der an diesem Abend sein Debüt in der Konzertmusik gab.

Das Konzert begann feierlich mit dem Stück „Respicere“ von Tiemo Kraas. Nach einem kurzen Begrüßungswort durch Vorsitzenden Armin Gruber führte Christine Jahn charmant und gekonnt durch das Programm, heißt es in einer Pressemitteilung. In „Alpine Inspirations“ wanderten die Konzertbesucher zusammen mit dem Orchester einen Berg hinauf, vorbei an atemberaubenden Kulissen und steilen Felshängen. Weiter ging es mit „Gabriel’s Oboe“. In dieser sehr bekannten Filmmelodie von Ennio Morricone übernahm Franziska Brock an der Oboe die Solostimme. Mit „Der Hobbit – eine unerwartete Reise“ folgte ein weiteres Stück aus dem Genre der Filmmusik. In fünf einzelnen Sätzen wurde die Reise des Hobbits Bilbo Beutlin durch Mittelerde dargestellt.

In der Pause wurden treue Mitglieder geehrt, dann gab‘s ABBA

Leicht und locker ging es mit der von Ronald Binge komponierten „Elisabeth Serenade“ weiter. Es folgte als letztes Stück vor der Pause „Queens Park Melody“ von Jacob de Haan. Die Soli hierbei spielten Michael Stutzmüller und Uli Gruber.

Nun nutzte Vorsitzender Gruber die Pause, um zusammen mit Armin Daußer und Uwe Kaipf vom ASM Florian Hirschbolz für zehn Jahre aktives Musizieren zu ehren. Drei Jungmusiker (Simon Seifert, Julia Zwölfer und Johannes Danner) hatten außerdem im Sommer die Bläserprüfung D1 bestanden und erhielten nun ihr Anstecknadeln. Nachdem sich sowohl die Gäste, als auch die Musiker gestärkt hatten, begann der zweite Teil mit „Music“ von John Miles, es folgte „Arrival“ von der schwedischen Band ABBA.

Witzige Anekdoten in der Laudatio

Nun trat Ehrenvorsitzender Wolfgang Schreiner ans Rednerpult und hielt eine Laudatio auf den ehemaligen Dirigenten Dietmar Lanzinger. Hierbei ließ er die vergangen 34 Jahre Revue passieren, erzählte witzige Anekdoten und dankte ihm für die lange, immer gute Zusammenarbeit.

Im Anschluss wurde Lanzinger durch Vorsitzenden Gruber zum Ehrendirigenten ernannt. Als Dank spielte die Kapelle nun die von Dietmar Lanzinger selbst komponierte Polka „Jugendträume“.

An so einem Konzertabend darf natürlich auch ein Marsch nicht fehlen. Als Letztes stand der „Maxglaner Zigeunermarsch“ auf dem Programm. Hier gab es Soli im Tenorhorn, der Trompete und in der Klarinette.

Das Publikum forderte zwei Zugaben, welche der Musikverein mit „Braveheart“ und „Venite Adoremus“ gerne erfüllte. (pm)

