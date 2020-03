11.03.2020

Ein neues Programm mit vielen Nuancen

Der Bariton Felipe Peiro aus Höchstädt gehört zu den Musikinterpreten im neuen Programm, das in der Synagoge in Binswangen über die Bühne geht.

Was in der Alten Synagoge in Binswangen alles geboten ist

Von Margot Sylvia Ruf

Der Förderkreis Synagoge besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Auch in diesem Jahr ist Geschäftsführerin Lydia Edin vom Kulturamt im Landratsamt zusammen mit dem Vorsitzenden Anton Kapfer bei der Programmplanung erfolgreich gewesen. Nun sind die Vorbereitungen für die Nutzung der Alten Synagoge im Jahr 2020 weitgehend abgeschlossen. Das bedeutungsvolle und denkwürdige Gebäude soll mit vereinten Kräften mit Leben erfüllt bleiben. Einer der schönsten Konzerträume im Landkreis dient auch der wichtigen Erinnerungskultur im Hinblick auf einstiges jüdisches Leben im Landkreis Dillingen.

Das Programm startete bereits mit dem gut besuchten Gastauftritt des renommierten Gitarristen Roberto Legnani, der es sich seit Jahren auch oft zusammen mit der Cellistin Adriana Burstein nicht nehmen lässt, in der Alten Synagoge zu musizieren. In Binswangen findet auch eine Veranstaltung im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals statt. Es gastiert Götz Aly am 20. März. Der Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist befasst sich unter anderem mit dem Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Seine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt.

Die Orchestervereinigung Höchstädt gibt am 21. März wieder einmal in der Synagoge ein Konzert. Am 29. März gibt es einen gemeinsamen Auftritt der Binswanger Klarischnättra und des Lauterbacher Dreigesangs. Gleich mehrmals hat „Saitenwind“ die Synagoge gebucht. Veranstaltungen des Chores finden am 17., 18., 24. und 25. April statt. Auch am 1. und 2. Mai kann man den beliebten Klangkörper erleben. Am 10. Mai wird der Gesangverein Binswangen präsent sein. Der renommierte Männerchor gibt zweimal im Jahr unter der Leitung von Anton Kapfer seine Visitenkarte ab.

Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher in der Synagoge am 24. Mai. Es gastiert Feodora Johanna Mandel (Harfe). Am 13. Juni ist der Auftritt des Höchstädter Baritons Felipe Peiro angesagt. Unter dem Motto „Das Schönste aus Lied und Operette“ erwartet die Besucher ein besonderer musikalischer Genuss. Für „Quadro Nuevo“ hat die Kleinkunstbühne Lauterbach die Synagoge gebucht. Der Musikverein Binswangen lädt am 21. Juni zum Kindermusical „Die Bienenkönigin“ ein.

Der Chor „Calypso“ gastiert unter der Leitung von Marianne Rieder am 28. Juni. „Trio Fleurs“ kommt wieder einmal am 5. Juli. Am 6. September gibt der Pianist Valerij Petasch ein Konzert. Die musikalische Lesung „Das Leben der Bienen“ dürfte für viele Freunde der Synagoge interessant sein, bietet dieses besondere Gebäude doch einen interessanten Rahmen. Ein Konzert mit Robert Christa ist am dritten Oktober. Die Band „Quetschendatschi“ wird am 10. Oktober gastieren, während Matthias Kellner, ein Musiker aus Niederbayern, am 14. November seinen Auftritt hat.

Am 6. Dezember lädt die Hoigarta Muse Binswangen zu einem Festakt ein, bei dem Ehrungen vorgesehen sind. Das Konzertjahr schließt erneut der Gesangverein Binswangen am 20. Dezember ab. Während des Jahres wird die Synagoge auch von zahlreichen anderen Veranstaltern genutzt. Es finden Führungen und unterschiedliche Tagungen statt. (pm)

Themen folgen