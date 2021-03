vor 2 Min.

Ein neues psychosoziales Hilfsangebot

„Krisendienst Schwaben“ ist gestartet

Als eine „wegweisende und notwendige Ergänzung in der psychiatrischen Versorgungslandschaft“ hat Bezirksrat Johann Popp den „Krisendienst Schwaben“ bezeichnet, den der Bezirk Schwaben am 1. März gestartet hat. Dahinter verbirgt sich ein psychosoziales Beratungs- und Hilfsangebot, das Menschen in psychischen Krisen sowie deren Angehörigen unter der kostenlosen Rufnummer 0800 655300 zur Verfügung steht. Mit den Krisendiensten, die neu auch in allen anderen Bezirken angeboten werden, sollen Betroffene künftig frühzeitig Hilfe bekommen.

Denn durch eine frühe Intervention, so der Wertinger Kreisrat, lasse sich oft eine Zuspitzung vermeiden, dass aus einer Krise eine längere Krankheit wird. Popp weist in seiner Pressemitteilung darauf hin, dass in der Leitstelle Fachkräfte der Sozialpädagogik, Psychologie und Psychiatrie tätig sind, die nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zunächst versuchen, im Telefongespräch weiterzuhelfen. Wenn nötig, vermitteln sie Anrufer an die richtigen Ansprechpartner.

Hierfür greifen die Mitarbeiter auf eine Netzwerkdatenbank mit Hilfsangeboten in ganz Schwaben zurück, die eigens für das Projekt angelegt wurde. Die Leitstelle kann mobile Teams aussenden, die Betroffene direkt vor Ort weiterhelfen. Die Leitstelle ist „ zunächst von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Ab Juli werden nach den Aussagen von Popp die Ansprechzeiten rund um die Uhr, auch an Wochenenden, erweitert. (pm)