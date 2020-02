Ein prominenter Patient lobt das Dillinger Krankenhaus

Plus Helmut Well, ein Bruder der Biermösl Blosn und der siebte von den Wellbrüdern, hat sich die linke Hüfte machen lassen. Und ist begeistert.

Die Biermösl-Blosn, die Wellküren, wer kennt sie nicht? Und dann ist da noch der „Well-Rest“, sagt Helmut Well und lacht. Das waren er, seine Frau Sylvia und Wells Mutter Gertraud. 15 Kinder haben „Traudl“ und Hermann Well zur Welt gebracht, mittendrin den Helmut, den siebten. Vor allem durch moderne, teils bissige Volksmusik, Stanzl und viele, meist ausverkaufte Auftritte ist die Familie bekannt geworden. Bis ins hohe Alter stand auch die Mama auf der Bühne. 2015 ist sie im Alter von 95 Jahren gestorben. Bis dahin ist der „Well-Rest“ jahrelang unter anderem durch Krankenhäuser und Altenheime getourt, hat Gstanzl gesungen, „damit die Leute etwas aufgefrischt werden“, umschreibt es Helmut Well.

Der 68-Jährige weiß also, wovon er spricht, wenn er sagt: „Ich habe mich selten in einem Krankenhaus so wohl gefühlt wie hier in Dillingen. Von der Putzfrau angefangen, über das medizinische Personal bis zu den Ärzten – super.“ Vor lauter Begeisterung hat er sich an die Zeitung gewandt, damit die Leute das wissen. Denn die kleinen Krankenhäuser hätten es schwer.

Ein Lob auf Dillinger Orthopäden und komplette das Personal

Die beiden Dillinger Orthopäden Dr. Jürgen Beck und Dr. Timo Deml haben Well diese Woche eine neue linke Hüfte verpasst, die rechte ist fünf Jahre alt. Noch ein Grund, warum der Patient so gut vergleichen kann: „Ich laufe jetzt schon besser als damals nach drei Monaten.“

Well, wohnhaft in Unterschneitbach bei Aichach, weiß, wie sehr die kleinen Kliniken ums Überleben kämpfen. Aichach hatte ein großes Krankenhaus gebaut – doch die Geburtshilfe ging nie in Betrieb. „Aber in großen Kliniken ist es wie in einer Fabrik. In manchen Altenheimen ist es ähnlich.“ Der Bauunternehmer erinnert sich an Heimleiter, die ihm erzählen: „Erst geben die Alten ihr Haus und ihr Bargeld an den Nachwuchs ab, dann landen sie im Heim und an Weihnachten bekommen sie einen halbstündigen Besuch von der Familie.“ Sei das nicht traurig?

Ein fröhliches Hallo im Flur des Dillinger Krankenhauses

Well dagegen trainiert im Dillinger Flur das Laufen und grüßt freudestrahlend und im breitesten bayerischen Dialekt jeden, gerade so, als gehöre er dazu. Das hätten ihm seine Eltern als Erstes beigebracht. Alle grüßen ihn – teils überrascht – zurück. Die Leute seien das einfach nicht mehr gewohnt. Im Patientenzimmer angekommen, geht das Lob für das Dillinger Krankenhaus weiter: Das Essen sei „hervorragend“, selbst die Betten findet Helmut Well super, auch wenn sie nicht die besten sind. „Die haben halt keinen Knopf, aber manuell kann man auch alles einstellen.“ Die heutige Gesellschaft sei vielleicht etwas verzogen. Er und seine 14 Geschwister hätten als Kinder nie viel gehabt, das mache dankbar.

Der Tipp für Dillingen kam ausgerechnet aus Lauingen

Den Tipp, nach Dillingen zu gehen, hat Well von einem befreundeten Zahnarzt Jörg Ostertag aus Lauingen. Alles, was der ihm über das Krankenhaus erzählt habe, sei eingetreten. „Ich bin richtig glücklich“, sagt der 68-Jährige.

Bereits am heutigen Donnerstag, nach genau einer Woche Aufenthalt, wird er entlassen. Dann kehrt der Wellbruder heim in seine alte Mühle von 1604, die er jahrelang aufwendig renoviert hat (Es ist die älteste Mühle). Zuvor aber wollte er auf jeden Fall im Flur noch etwas singen – er hat extra etwas auf das Dillinger Krankenhaus gedichtet. Und er will wiederkommen. „Ich werde singen oder eine Lesung veranstalten. Und wenn dabei etwas Geld zusammenkommt, kaufe ich für das Krankenhaus ein paar neue Matratzen. Denn die sind echt Mist“, sagt er und lacht. Seinen Geschwistern will er das Krankenhaus auf jeden Fall empfehlen. „Wir sind ja jetzt alle in dem Alter, wo Ersatzteile gewechselt werden müssen und hier sind super Chirurgen. Da kommen Patienten bis aus Berlin hierher, um sich operieren zu lassen. Und bei uns denken alle, sie müssten sich in Augsburg oder München behandeln lassen. Aber da sind sie nur eine Nummer. Hier ist es zehnmal schöner.“

Und zum Schluss noch ein Ausflugstipp ins Kesseltal

Dann fällt ihm noch etwas ein: Nicht nur die kleinen Krankenhäuser müssten unterstützt werden, sondern auch die kleinen Wirtshäuser. Da sei es doch so schön. Etwa im Maikäfer in Buggenhofen. Spricht’s, schwingt sich auf und greift zu den Krücken. Er will zur Cafeteria. „Jetzt gibt’s erst mal ein Weißbier.“

