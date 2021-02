vor 18 Min.

Ein rätselhafter Spaziergang durch Bachhagel und seine Ortsteile

Plus Es muss nicht immer in die weite Ferne in den Urlaub gehen. Auch im Landkreis gibt es vieles zu entdecken. Ein Rätselrundgang durch die Bachhagler Ortsteile.

Von Silva Metschl

Durch alle drei Ortsteile führt der Rätselrundgang in der Gemeinde Bachhagel. Los geht es am Brauereistadel und der Kirche Maria Himmelfahrt. Nach dem Queren der Hauptstraße folgt der Rundgang der Burghagler Straße. Unterwegs steht auf dem Gehweg ein Grenzstein.

In Bachhagel gibt es viele Feldkreuze zu entdecken

Vorbei an der Schule und dem Sportplatz biegt die Straße Richtung Burghagel ab. Am Ortsausgang Bachhagel steht eins von vielen Feldkreuzen, die im Laufe des Spaziergangs zu sehen sind.

Dieses Feldkreuz steht zwischen Oberbechingen und Bachhagel.

Der Fußweg zwischen den Ortsteilen endet im Brunnenweg. Am dortigen Spielplatz gibt es nicht nur ein Klettergerüst, sondern auch zwei Federspielgeräte.

Anschließend führt der Römerweg schon wieder aus der Ortschaft heraus. Der Weg neben der Staatsstraße ist für Fußgänger und Radfahrer ausgewiesen.

Der Endspurt führt vorbei am Lagerhausweg

Auch durch den dritten Ortsteil Oberbechingen verläuft der Rätselrundgang. Die St.-Michael-Straße geht an einer Kreuzung in die Tratzbergstraße über. An dieser Stelle stehen einige Wegweiser, etwa in Richtung Gasthof „Zum Adler“ oder dem Friedhof.

Die Tratzbergstraße führt wieder aus Oberbechingen hinaus und in Richtung Bachhagel. Am Ende des Weges stehen an einer Brücke Schilder für Radfahrer, die die Entfernungen zu anderen Orten angeben. Bis Gundelfingen seien es beispielsweise elf Kilometer.

Endspurt über die Hauptstraße. Von dieser führt der Lagerhausweg zum Zielpunkt Brauereistadel. Auch das Pfarrheim und das Feuerwehrgerätehaus sind dort zu finden.

Unsere Fragen im Überblick

1. Was steht auf dem Grenzstein?

A. W 1000

B. B 900





2. Wie viele Feldkreuze sind während des Rundgangs zu sehen?

A. 6

B. 4





3. Was stellen die Federspielgeräte dar?

A. Auto und Motorrad

B. Auto und Pferd





4. Ist der Weg für Fußgänger und Radfahrer getrennt?

A. Ja

B. Nein





5. Welche Farbe hat der Pfeil zum Gasthof?

A. Grün

B. Rot





6. Wie weit ist es von Oberbechingen nach Bachhagel?

A. 1,6 Kilometer

B. 1,4 Kilometer





7. Ist das Feuerwehrwappen rechts oder links des Tores?

A. Links

B. Rechts





Lösungen: 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A

