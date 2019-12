18.12.2019

Ein „soziales Leuchtturmprojekt“

Einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 8000 Euro hat der Lions-Club Dillingen der Kartei der Not im Dillinger Rathaus übergeben. Über die gelungene Aktion freuten sich (von links) Activity-Beauftragter Matthias Kronmüller, Lions-Präsident Klaus Eickelpasch, Ingrid Jorden, Redaktionsleiter Berthold Veh, Oberbürgermeister Frank Kunz und Manfred Forscht.

Der Lions-Adventskalender bringt 8000 Euro für das Leserhilfswerk

Vorweihnachtszeit ist Adventskalenderzeit. Und mit seinem Adventskalender schreibt der Lions-Club Dillingen alljährlich eine Erfolgsgeschichte in der Region. „Die 6666 gedruckten Exemplare waren gleich wieder verkauft“, informiert Präsident Klaus Eickelpasch.

Und so können die Lions auch in diesem Jahr etwa 35000 Euro für soziale Projekte spenden – unter anderem für die Kartei der Not. Klaus Eickelpasch und sein Team haben am Dienstag eine Spende von 8000 Euro an das Leserhilfswerk unserer Zeitung übergeben. Die Kartei hat durch den Lions-Adventskalender, der jetzt zum achten Mal verkauft wurde, Spenden in Höhe von 64000 Euro erhalten.

DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankte dem Club für den großartigen Einsatz – auch auf dem Dillinger Christkindlesmarkt, der am Wochenende 5000 Euro für soziale Zwecke einbrachte. Der Adventskalender sei „eine echte Win-win-win-Aktion“, sagte Veh.

Bei der Zeitungslektüre suchen viele Leser und Leserinnen in diesen Tagen zuerst den Lions-Adventskalender, denn dieses Mal gibt es 318 Preise im Wert von 27500 Euro zu gewinnen, so viele wie nie zuvor. Der Lions-Club sei zudem mit einer starken Aktion in der Öffentlichkeit präsent und tue gleichzeitig Gutes. Denn dadurch profitieren Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Oberbürgermeister Frank Kunz, der als Schirmherr die Aktion begleitet, freute sich, dass durch den Adventskalender 35000 Euro für soziale Zwecke zusammengekommen sind.

„Das ist ein Leuchtturmprojekt in Sachen soziales Engagement in unserer Heimat“, sagte Kunz. Präsident Klaus Eickelpasch und Activity-Beauftragter Matthias Kronmüller dankten den Helfern und den vielen Sponsoren, die erneut tolle Preise zur Verfügung gestellt hätten. (bv)

