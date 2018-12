18:45 Uhr

Ein verlorenes Playstationspiel in Dillingen hatte Folgen

Zu acht spielten sie in Dillingen an der Playstation und gerieten dabei in Streit, sodass die Polizei schlichten musste.

Ein Handy sollte als Gewinn dienen. Doch dessen Besitzer war damit keineswegs einverstanden. Letztendlich musste die Dillinger Polizei schlichten.

Eine achtköpfige Personengruppe befand sich in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung in der Dillinger Königstraße, um ihr Geschick bei einem Spielkonsolengame zu messen. Nach bisherigen Erkenntnissen winkte dem Gewinner ein Smartphone, das einem der Spieler gehörte, so die Polizei. Als dieser jedoch eine Niederlage einstecken musste, war er wohl mit der Herausgabe an den Gewinner nicht mehr einverstanden.

Dillinger Polizisten konnten Handy finden

Im weiteren Verlauf wurde dem Verlierer das Smartphone gewaltsam weggenommen. Die eingesetzten Beamten konnten das Handy letztendlich wieder auffinden und dem vorherigen Besitzer übergeben.

Da bei der Auseinandersetzung wohl auch ein Messer im Spiel war, werden laut Polizeiangaben Ermittlungen im Bezug auf räuberischen Diebstahl und Bedrohung geführt.

(pol)

