06:00 Uhr

Einblick in grüne Paradiese im Kreis Dillingen

Am Tag der offenen Gartentür können Interessierte einen Einblick in private Paradiese werfen.

Zwei Liebhaber nehmen am Tag der offenen Gartentür im Landkreis Dillingen teil.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Abteilung Gartenbau – und der Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege in Zusammenarbeit veranstalten mit den Kreisfachberatern an den Landratsämtern am Sonntag, 30. Juni, in ganz Schwaben den „Tag der offenen Gartentür“.

„Die Hauptaufgabe eines Gartens ist es, seinem Besucher die schönste und höchste Art des irdischen Vergnügens zu bereiten“, war der Leitspruch von Gertrude Jekyll, einer berühmten, englischen Gartenarchitektin zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Dieses Zitat bringt alles auf einen gemeinsamen Nenner. Unsere Gärten sind in unserer, oft von Hektik und Stress geprägten Welt, ein Ort der Erholung, des Ausgleichs, der Ruhe und Besinnung. Der eigene Garten lehrt uns auch die Zusammenhänge in der Natur und den schonenden Umgang mit den Elementen Boden, Wasser und Luft.

Oasen für Menschen, Überlebensorte für Insekten

Schöne, wohlgestaltete Gärten, die mit viel Liebe und Kreativität ihrer Besitzer gestaltet wurden, prägen unsere Orts- und Stadtbilder maßgeblich mit. Gärten sind aber nicht nur Oasen für Menschen, sondern auch Lebensraum und Überlebensort für eine Vielzahl von Kleinstlebewesen. Sie leisten somit auch einen wichtigen Beitrag zum Artenerhalt.

Zur Steigerung der Biodiversität auf kommunalen und privaten Gartenflächen soll auch die in diesem Jahr gestartete Aktion „Unser Landkreis blüht auf“ beitragen.

36 Gärten in Schwaben nehmen teil

Landrat Leo Schrell, Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung und selbst Gartenliebhaber, bedankt sich bei den Gartenbesitzern, die sich im Landkreis aktiv an der Aktion beteiligen. Er lädt die Bevölkerung ein, einen Besuch der offenen Gärten für Anregungen zur artenreichen Gestaltung des eigenen Gartens zu nutzen.

Insgesamt 36 Gärten öffnen im Regierungsbezirk Schwaben ihre Türen und bieten den Besuchern vielfältige Einblicke in die unterschiedliche Gestaltung des eigenen Grüns.

Gartenteiche, Gemüsegärten, Staudenpflanzungen, Rosenbeete und viele andere Gestaltungselemente können an diesem Tag ausnahmsweise einmal hinter dem Gartenzaun betrachtet werden.

Im Landkreis sind zwei Gärten für die Besucher geöffnet: Rainer Delle, Hauptstraße 32, 89431 Bächingen und Christiane Henzler, Mühlstraße 30, 89438 Holzheim.

Ein Faltblatt „zum Tag der offenen Gartentür“, das ein Verzeichnis aller zugänglichen Gärten in Schwaben enthält, ist im Landratsamt auf Zimmernummer 308 sowie bei den Gemeinde- beziehungsweise Stadtverwaltungen erhältlich und ist zudem im Internet unter www.gartenbauvereine-schwaben.de/aktuelles abrufbar. (pm)

