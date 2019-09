vor 57 Min.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zwei Männer wollen in Lauingen Container aufbrechen

Ein Mitarbeiter eines Recyclingbetriebs in der Wittislinger Straße in Lauingen hat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Sie hatten laut Polizeibericht einen Container mit Ausschussware aufgebrochen. Die beiden Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Bei einem von ihnen handelte es sich um einen 29-Jährigen, der früher in der Firma gearbeitet hatte. Dieser und sein 30-jähriger Komplize hatten bereits mehrere Güter aus dem Container herausgenommen und abtransportiert. Den Schaden am aufgebrochenen Container gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen. (pol)

