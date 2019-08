vor 15 Min.

Einbrecher flüchten in Wittislingen übers Dach

In Wittislingen wollten Unbekannte in einen Discounter einbrechen.

Zwei unbekannte Täter haben offenbar versucht, in einen Discounter in Wittislingen einzubrechen. Dazu stiegen sie auf das Dach des Gebäudes.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben vermutlich zwei unbekannte Täter versucht, in einen Discounter im Papiermühlweg in Wittislingen, einzubrechen. Hierzu stiegen sie auf der Westseite auf das Dach des Lebensmitteldiscounters, deckten dort zunächst Dachplatten teilweise ab und durchbrachen dann die Deckenverkleidung des Gebäudes an mehreren Stellen.

Wittislingen: Unbekannte wollen in Discounter einbrechen

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht in den Verkaufsraum, sondern verließen den Tatort ohne Beute, teilt die Polizei mit. Möglicherweise wurden die Täter auch bei der weiteren Tatausführung gestört und mussten deshalb flüchten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 3000 Euro. (pol)

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter Telefon 09071/560.

