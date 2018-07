vor 47 Min.

Einbrecher hatte bereits einen Fuß in der Wohnung

Eine Dillingerin konnte am Samstagmorgen gerade noch rechtzeitig verhindern, dass ein Mann in ihre Wohnung einstieg.

54-Jährige kann Mann noch aus dem Fenster schieben. Draußen wartete bereits ein zweiter ungebetener Gast.

Eine Dillingerin konnte am Samstagmorgen gerade noch rechtzeitig verhindern, dass ein Mann in ihre Wohnung einstieg. Die 54-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Rand der Dillinger Innenstadt teilte um 4.40 Uhr der Polizei mit, dass bei ihr versucht wurde über ein offenes Fenster in das Haus einzusteigen.

Die Frau hatte Geräusche von draußen gehört. Deshalb schaute sie nach und sah einen Mann, der bei ihr am offenen Fenster hing und laut Polizeibericht bereits einen Fuß in der Wohnung hatte. Der 54-Jährigen gelang es gerade noch rechtzeitig, den Mann aus dem Fenster zu schieben und es zu schließen. Draußen konnte sie noch einen zweiten Mann erkennen und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten die beiden Männer in der Nähe der Wohnung der 54-Jährigen vorläufig festgenommen werden. Nach der Sachbearbeitung entließ die Polizei die beiden 33 und 48 Jahre alten Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wieder. Aus der Wohnung der Frau wurde, nachdem sie noch rechtzeitig auf den Einsteiger aufmerksam geworden war, nichts.

Themen Folgen