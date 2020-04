vor 52 Min.

Einbrecher sind im Landkreis Dillingen unterwegs

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Vorfälle. Und sucht dringend Zeugen. Wer hat etwas beobachtet?

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen 31. März, 20 Uhr, und vergangenen Sonntag, 15.30 Uhr, einen Einbruch in eine Firma in der Einsteinstraße in Dillingen ausgeübt. Aus einem Büroraum entwendeten sie gewaltsam einen kleinen Metalltresor, der fest verbaut war. Der Beuteschaden wurde auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag beziffert, teilt die Polizei mit. Der von den Unbekannten angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Drei Gartenhäuser in Dillingen aufgebrochen

Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, wurden in einer Kleingartenanlage in der Donaustraße in Dillingen insgesamt drei Gartenhäuser aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen gewaltsam die Eingangstüren zu den Gartenlauben auf entwendeten neben einer Wasserpumpe auch ein Notstromaggregat. Eine aus einem Gartenhaus gestohlene Leiter ließen die Diebe zurück. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf über 300 Euro, der Gesamtsachschaden auf etwa 450 Euro, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Täter scheitern an einer Haustür in Schretzheim

Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls in Dillingen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 21.45 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, die Haustür eines Reihenhauses im Mohnblumenweg in Schretzheim aufzubrechen. Nachdem die Täter scheiterten, türmten sie unverrichteter Dinge unerkannt vom Tatort. (pol)

