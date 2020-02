vor 23 Min.

Einbrecher wollen in Werkstatt

Unbekannte wollten in Hausen in eine Werkstatt einbrechen.

Die Unbekannten hatten schon eine Schiebetür aufgehebelt. Doch weiter kamen sie nicht.

Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Einbruchsversuch. Nach Angaben der Polizei wollten die Unbekannten in eine Werkstatteinrichtung in der Unteren Hauptstadt im Dillinger Stadtteil Hausen.

Den Unbekannten gelang es zunächst, eine Schiebetüre zum Gebäude aufzuhebeln. Sie scheiterten aber an der Zweiten. Unverrichteter Dinge flohen die Täter. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

