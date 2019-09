09:27 Uhr

Einbruch in die Garage der Wasserwacht in Gundelfingen

In die Garage der Wasserwacht am Gartnersee in Gundelfingen wurde eingebrochen.

Unbekannte brechen in die Garage der Wasserwacht am Gartnersee in Gundelfingen ein und verbrennen zwei Stühle.

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 26. August, und Sonntag, 1. September, 11 Uhr in die Garage der Wasserwacht am Gartnersee in Gundelfingen eingebrochen.

Stühle aus der Garage wurden verbrannt

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie neben zwei Verlängerungskabeln und einen Freischneider auch Brennholz sowie zwei Rattan-Stühle. Das Holz sowie die Stühle wurden in der Nähe des Wasserwachtgebäudes schließlich in einem Lagerfeuer verbrannt. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit etwa 100 Euro angegeben. Der Sachschaden am Garagentor liegt bei mehreren hundert Euro. (pol)

