Einbrüche im Landkreis Dillingen aufgeklärt

Zwei Männern konnten zwei Einbrüche in einem Dillinger Stadtteil und in Aislingen nachgewiesen werden.

Die Ermittler der Kripo Dillingen konnten nachträglich zwei Wohnungseinbrüche, die Ende Dezember 2019 begangen wurden, zwei georgischen Tätern (25 und 35 Jahre alt) zuordnen.

Die Täter wurden auf frischer Tat ertappt

Die Beiden wurden auf frischer Tat bei einem Einbruch in Baden-Württemberg festgenommen und sitzen seit der zweiten Märzwoche dieses Jahres dort auch in Untersuchungshaft, nachdem ihnen mehrere Eigentumsdelikte in BW zur Last gelegt werden.

In Dillingen verschwanden Schmuck und Bargeld

In der Nacht vom 25./26. Dezember vergangenen Jahres drangen die Täter über eine zuvor von ihnen aufgehebelte Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in einem Dillinger Ortsteil ein, durchsuchten das gesamte Anwesen und entwendeten Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der von ihnen dabei angerichtete Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

In Aislingen scheiterten die Diebe an einem Fenster

Im gleichen Zeitraum wollten sie in ein Einfamilienhaus in Aislingen eindringen, scheiterten aber bei dem Versuch ein Fenster aufzuhebeln und gelangten daher nicht in das Gebäude. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 500 Euro. (pol)

