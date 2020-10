vor 49 Min.

Eine Ära endet: Die Firma Seemüller in Dillingen schließt

Plus Seit 145 Jahren gibt es das Bekleidungsgeschäft am Stadtberg. Chefin Gabriele Ruderisch-Gronde erklärt, warum Ende Oktober Schluss ist. Eine Nachfolgelösung ist in Sicht

Von Berthold Veh

Die Gemütslage ist bei Gabriele Ruderisch-Gronde in diesen Tagen zwiespältig. „Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge“, sagt die Chefin der Firma Seemüller. Der Grund: Am Monatsende wird das Traditionsgeschäft am Dillinger Stadtberg, in dem es Lederbekleidung, Landhausmode und Pelze gibt, endgültig schließen.

„Es wird Zeit, ich bin jetzt 70“, erläutert die frühere Vorsitzende der Dillinger Wirtschaftsvereinigung.

Ihre Schwester Ulrike Heckes, die das Kürschner-Handwerk gelernt hat und die Werkstatt im Geschäft leitet, wird ebenfalls in Ruhestand gehen, und ihre Tochter Claudia Ruderisch werde den Laden allein nicht weiterführen.

Die Dillingerin erinnert sich an Jahre, als Pelze noch mit Stolz getragen wurden

Damit endet eine 145-jährige Firmengeschichte. Seit 1875 ist das Haus am Stadtberg 3 in Familienbesitz, informiert Ruderisch-Gronde.

Sie selbst führe das Unternehmen Seemüller in fünfter Generation. Die Dillingerin ist seit etwa fünfeinhalb Jahrzehnten im Geschäft.

Ruderisch-Gronde absolvierte eine Kaufmannslehre in Stuttgart und in München, ihre Schwester Ulrike lernte das Kürschner-Handwerk. Das Unternehmen änderte Pelze ab und stellte neben dem Handel auch Lederhosen und Lederjacken selbst her.

Die heute 70-Jährige erinnert an die 1960er- und 1970er-Jahre, als Pelze noch in Mode und der Hauptumsatzträger waren. „Der Pelz zählte zur guten Garderobe, Frauen trugen ihn mit Stolz, und er war auch ein bisschen ein Statussymbol“, blickt Ruderisch-Gronde zurück. Doch Aktionen von Tierschützern hätten den Pelz – aus ihrer Sicht überwiegend zu Unrecht – in Verruf gebracht. Und die Winter seien auch nicht mehr so kalt. Damit sei ein weiteres Argument für den wärmenden Pelz verloren gegangen.

Während Pelz verlor, hat die Tracht gewonnen

Es setzte jedoch eine Entwicklung ein, die die Umsatzeinbußen wettmachte. „Was der Pelz verloren hat, hat die Tracht hinzugewonnen“, erklärt die Firmenchefin. Auch die Jugend habe ihre Begeisterung für die Wiesn und andere Oktoberfeste entdeckt.

Sie berieten Kunden im Traditionsunternehmen Seemüller am Dillinger Stadtberg: (von links) Claudia Ruderisch, Gabriele Ruderisch-Gronde und Ulrike Heckes. Am 31. Oktober endet dort eine 145-jährige Firmentradition. Bild: Berthold Veh

„Die Jungen hatten plötzlich den Mut, sich den traditionellen Festen entsprechend zu kleiden“, sagt Ruderisch-Gronde. Kaum jemand habe mehr in Jeans aufs Oktoberfest gehen wollen, sondern in Lederhose und Dirndl.

Der Handel mit hochwertiger Landhausmode habe in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Daneben fertigte Seemüller auch Bund- und Lederhosen nach Maß. „Für eine maßangefertigte Hose aus Wildbockleder kann man schon 1000 Euro ausgeben“, weiß die Firmenchefin.

Warum die Schließung des Dillinger Traditionsgeschäfts verschoben wurde

Eigentlich sollte Seemüller bereits im April schließen. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte Ruderisch-Gronde Kunden den Entschluss mitgeteilt und die Ware für den Ausverkauf reduziert.

Doch dann kam Corona dazwischen. Und so entschied das Seemüller-Team, das Geschäft noch über den Sommer laufen zu lassen, damit Stammkunden in Ruhe einkaufen können und das Lager geräumt wird. „Es gibt noch schöne Einzelteile, aber es wird jeden Tag weniger“, sagt Ruderisch-Gronde. Am 31. Oktober werde aber definitiv Schluss sein.

Einen Leerstand will die Inhaberin vermeiden. Und es zeichne sich bereits eine Nachfolge ab, informiert Ruderisch-Gronde auf Anfrage. „Wir stehen in Verhandlungen mit einem Interessenten und sind dabei auf einem guten Weg“, teilt die Unternehmerin mit. Wenn Einigkeit erzielt werde, könnte wieder ein Bekleidungsgeschäft am Dillinger Stadtberg eröffnen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen