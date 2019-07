vor 21 Min.

Eine Ärztin zeigt stimmungsvolle Aquarelle

Stimmungsvolle Aquarelle zeigt die Dillinger Ärztin Gertrud Kerschl ab dem 6. Juli in der Hausarztpraxis Münch/Roller in Dillingen.

Die Dillingerin Gertrud Kerschl stellt in der Hausarztpraxis Münch/Roller aus

Die Hausarztpraxis Münch/Roller in Dillingen setzt eine inzwischen zur Tradition gewordene kulturelle Veranstaltungsreihe fort. Sie stellt ihre Praxisräume für Kunstausstellungen zu Verfügung – das nächste Mal ab kommenden Samstag, 6. Juli. So ergibt sich auch für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Samstag eröffnet die Dillingerin Gertrud Kerschl, die vielen als Ärztin für Akupunktur bekannt ist, ihre Ausstellung in der Rosenstraße.

Schon in ihrer Jugendzeit zeigte Kerschl mit ausdrucksvollen Bleistiftzeichnungen ihre Begabung. Aber erst viele Jahre später ließen ihr Familie und Beruf die Freiräume, ihre Freude am künstlerischen Gestalten wieder aufleben zu lassen.

In Kursen bei bekannten Künstlern wie Paul Menz, Monika Lehmann, Edith Gehbauer, Sabine Koloska, Sabine Habiger und Inge Buchthal lernte sie unterschiedliche Techniken der Aquarellmalerei kennen. Ergänzend durch Materialien wie zum Beispiel Tusche entstehen sehr stimmungsvolle, meditative Werke. (pm)

am 6. Juli, um 19 Uhr wird musikalisch von Heike Rast und Ursula Kerschl umrahmt. Die Ausstellung kann bis Ende September während der Praxisöffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch von 8-12 Uhr) ohne Voranmeldung besichtigt werden.

