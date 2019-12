vor 21 Min.

Eine App als Alltagshilfe

Ein Angebot des Landratsamtes

Mit dem Projekt „Integreat App“ sollen sich Menschen mit Migrationshintergrund besser im Alltag zurechtfinden und gleichzeitig eine Entlastung für die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Menschen in den Helferkreisen erreicht werden. Das teilt das Dillinger Landratsamt mit. So stellt sich vor allem Flüchtlingen, die erstmalig in den Landkreis kommen, für ihr neues Alltagsleben eine ganze Palette von Fragen, etwa zu Rundfunkgebühren, Mülltrennung, Kindergarten- und Schulbesuch bis hin zu Versicherungen sowie Deutschkursen. Hier waren bisher in erster Linie die ehrenamtlichen Helfer gefragt. Um sie zu entlasten und Geflüchteten einen eigenständigen Informationszugang zu ermöglichen, hat der Landkreis auf Anregung des Sprecherrates der Helferkreise das Projekt „Integreat App“ umgesetzt.

„Integreat“ ist eine von der „Tür an Tür-Digital Factory gGmbH“ in Augsburg und einem Team von Forschern und Studenten der TU München entwickelte Open Source Mobile App, die Geflüchteten in ihrer Sprache auf sie zugeschnittene Informationen zugänglich macht.

Diese App ist laut Pressemitteilung inzwischen in zahlreichen Kommunen und Landkreisen in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit Erfolg im Einsatz.

In der App sind auf 69 Seiten Einzelinformationen enthalten, die eigens für den Landkreis zusammengestellt wurden. Dabei werden die speziellen Gegebenheiten im Dillinger Land abgebildet. Dafür war nach Aussage von Landrat Leo Schrell ein längerer Vorlauf für eine umfangreiche und detaillierte Informationsrecherche notwendig.

„Nunmehr liegt das umfassende Nachschlagewerk zu allen für Geflüchtete relevanten Informationen vor“, freut sich Landrat Leo Schrell über das Angebot. Um möglichst vielen Menschen einen unkomplizierten Zugang zu den auf der App hinterlegten Detailinformationen zu ermöglichen, stehen neben der deutschen Version insbesondere auch eine Fassung auf Dari für die zahlreichen Afghanen sowie Varian-ten in Englisch und Arabisch zur Verfügung. „Mit dieser Bandbreite an Sprachen“, meint Schrell, „wird den Sprachkenntnissen der großen Mehrheit der Geflüchteten Rechnung getragen“. Aber auch wenn die Zusammensetzung der Geflüchteten im Landkreis sich kurzfristig ändern sollte, könne darauf flexibel reagiert und die App problemlos um weitere Sprachen ergänzt werden.

Der für die speziellen Übersetzungen angefallene finanzielle Aufwand sowie der jährliche zu leistende Aufwand für den Betrieb, die Aktualisierung, den Zugriff auf bereits bestehende Übersetzungen und den Support sind nach Auffassung des Landrats eine sinnvolle Investition, die den vielen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern sowie vornehmlich auch den Geflüchteten unmittelbar zugutekommt und das digitale Dienstleistungsangebot des Landkreises sinnvoll abrundet. (pm)

Die App kann heruntergeladen werden. Allgemeiner Link:

https://integreat-app.de/

Web Version Dillingen a.d.Donau:

https://integreat.app/dillingenanderdonau/de

