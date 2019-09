vor 58 Min.

Eine Bürgerliste in Höchstädt

Welche Themen beim ersten Bürgerdialog in Höchstädt diskutiert werden. Es gibt jetzt einen Stammtisch

Im voll besetzten Nebenzimmer der Gaststätte La Vita konnte Moderator Rainer Wanek zahlreiche Gäste begrüßen, unter ihnen auch die Stadträte Wolfgang Konle, Manfred Maneth, Jan Waschke und den BI-Vorsitzenden Siegfried Behringer.

Nachdem Dietmar Bulling, Gerrit Maneth und Manuel Knoll ihre Motive und ihre Beweggründe aufgezeigt hatten, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren, entstand eine lebhafte Diskussion. Themen wie die Jugendarbeit, die Schulpolitik, die Innenstadtbelebung wurden teilweise kontrovers diskutiert.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass mehr junge Menschen, aber auch mehr Frauen sich für ihre Stadt interessieren und engagieren sollten.

Für Wolfgang Konle war es wichtig, auf die jungen Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören. Dietmar Bulling merkte dann, dass sich die Zeiten mit den neuen Medien massiv verändert hätten und auch die Einstellung der Menschen zu einem ehrenamtlichen Engagement. Immer weniger wollen Verantwortung übernehmen, und der Egoismus tritt mehr und mehr in den Vordergrund, heißt es in der Pressemitteilung. Dass man es trotzdem schaffen könne, zeigen die Aktivitäten von Manuel Knoll in der Jungen Union. Gerade aus Vereinen und organisierten Gruppen kann man neue Mitstreiter finden.

Mit Interesse wurden auch die Ausführungen von Bürgermeister Gerrit Maneth zu aktuellen Projekten der Stadt aufgenommen. Ein großer Teil der Gäste kannte diese nicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Was für Aufgaben hat ein Stadtrat, was sollte er mitbringen, was bedeutet es, sich auf einer Wahlvorschlagsliste aufstellen zu lassen? Hier zeigte Maneth auf, was an Tätigkeiten auf einen Stadtrat zukommen kann.

Dass neue Gesichter nur förderlich sein können, darüber waren sich alle einig. Als Beispiel dafür nannte Moderator Rainer Wanek die vielfältigen Ideen und Projekte der neuen Innenstadtkoordinatorin der Stadt, Sonja Gastl.

Eva-Marie Springer teilte mit, dass sie mit ihrer V-Partei auch bei der Stadtratswahl 2020 mit einer Liste antreten werde. Die Gäste waren sich einig, dass man eine neue Bürgerliste aufstellen wolle. Beide neue Listen verstehen sich nicht als Konkurrenten, sondern als ein weiteres Angebot für die Höchstädter Bürger.

Rainer Wanek bedankte sich bei allen Gästen für den gelungenen Abend und die Beiträge und kündigte weitere Aktivitäten an, um die neue Liste aufzustellen.

Ein regelmäßiger Stammtisch soll dazu ebenfalls eingeführt werden. Am 26. September findet der erste Stammtisch im La Vita in Höchstädt im Nebenzimmer um 19.30 Uhr statt. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen. (pm)

