Eine Dillingerin sagt Danke – und wie!

Das Leben ist nicht immer einfach. Vielleicht fallen einem gerade dann besondere Augenblicke auf? Schicken Sie uns Ihren Moment 2019!

Seit ein paar Wochen rufen wir Sie, unsere Leser, dazu auf, uns an Ihrem Moment 2019 teilhaben zu lassen. Worauf blicken Sie besonders gerne zurück? Welche Erinnerung zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht?

Haben Sie besondere Menschen getroffen?

Vielleicht haben Sie besondere Menschen getroffen, ein Wiedersehen gefeiert. Vielleicht hat der Zufall Ihnen einen besonderen Moment beschert. Vielleicht haben Sie sich diesen aber auch hart erarbeitet und sind nun begeistert davon, welches Ziel Sie erreicht haben?

Ihren Moment 2019 können Sie per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de schicken oder an redaktion@wertinger-zeitung.de. Bitte denken Sie unbedingt an Ihre Adresse, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Fotos schicken Sie uns bitte mit mindestens 500 KB. Wir freuen uns auch über Post an Redaktion

Donau-Zeitung, Große Allee 47, 80407 Dillingen

oder

Wertinger Zeitung, Marktplatz 6, 86637 Wertingen

Wir möchten Ihren Moment 2019 in unseren Ausgaben zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König veröffentlichen.

"Es gibt viele gute, hilfsbereite Menschen"

Aber bei dieser Zuschrift machen wir eine Ausnahme, weil sie so wunderschön ist. Den Text von Gertrud Reinhardt aus Dillingen veröffentlichen wir jetzt schon: „Ein herzliches Vergelt’s Gott und ein ganz großes Dankeschön möchte ich heute allen sagen, die mir in diesem Jahr so hilfreich zur Seite standen. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Gertrud Reinhardt, eine 86-jährige Seniorin mit viele Handicaps. Aber mit meinem Rollator bin ich gerne unterwegs. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie viel Hilfe und Unterstützung mir entgegengebracht wird. Es ist mir eine große Herzensangelegenheit, mich bei allen zu bedanken, die mir so hilfreich zur Seite stehen.

Selbst Schulkinder und Jugendliche – und nicht zu vergessen ausländische Mitmenschen – die Busfahrer des Stadtbusses wären hervorzuheben, aber auch alle anderen, die mir ihre Hilfe anboten, mir ihre Hand gereicht haben, ja für jedes Lächeln und jedes gute Wort möchte ich mich heute herzlich bedanken. Ich wünsche allen, sollten sie mal selbst Hilfe brauchen, dass sie auch so viel bekommen wie ich.

Ich mag es gar nicht gerne, wenn man über die Jugend schimpft. Schwarze Schafe hat es immer schon gegeben. Aber es gibt viel mehr gute, hilfsbereite Menschen, als man glaubt. Es ist schön, dass unsere Zeitung uns die Gelegenheit gibt, einmal im Jahr über Erlebnisse zu berichten, die uns berühren und freuen. Dankeschön, Ihre Gertrud Reinhardt.“

