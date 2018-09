vor 53 Min.

Eine Ecke für die Naturwissenschaften

An der Donau-Realschule Lauingen laufen nun die Erweiterungs- und Umbauarbeiten. Die Kosten liegen bei etwa 5,5 Millionen Euro. Wie die Schule in eineinhalb Jahren aussehen soll.

Von Jakob Stadler

Karin Leo, die Schulleiterin der Lauinger Donau-Realschule, freut sich, dass es nun endlich losgeht. „Man möchte nicht glauben, was der Ausblick auf so einen Neubau mit dem Kollegium macht“, sagt Leo. Gemeint sind in diesem Fall insbesondere die Lehrer für Biologie, Physik und Chemie. Die mussten bisher mit den gegebenen Bedingungen zurechtkommen. Mit Räumen, die einen schülerorientierten Unterricht, wie er eigentlich gewünscht wäre, kaum möglich machten. Das soll bald Vergangenheit sein. Am Mittwochnachmittag war der offizielle Spatenstich für den Erweiterungsbau der Schule. Dieser wird moderne Fachräume beherbergen. Dass die Bauarbeiten nun beginnen, habe eine „regelrechte Fortbildungswelle bei den Kollegen“ ausgelöst, erklärt Leo. Die Motivation sei groß, ebenso wie die Erwartungshaltung. Ein bisschen Geduld braucht es aber noch. Komplett fertig soll der Neubau gegen Ende 2019 sein.

Für die Lehrer und Schüler der Realschule bedeutet der Anbau eine große Erleichterung. Für den Landkreis ist es eine große Investition in die Zukunft. Aktuell rechnet das Landratsamt mit Gesamtkosten von 5,54 Millionen Euro. „Ich hoffe, dass wir da landen“, sagt Landrat Leo Schrell beim Spatenstich. Die Preise stiegen spürbar und die Aufträge für Haustechnik und Elektrik werden im Herbst ausgeschrieben.

Hohe Förderung vom Freistaat

Der Landkreis erhält für das Projekt Zuwendungen vom Freistaat: rund 1,6 Millionen Euro. Schrell und der CSU-Landtagsabgeordnete Georg Winter betonen, dass die Förderquote überdurchschnittlich hoch sei. Winter fügt hinzu: „Die Fördersumme ist allein für den Anbau.“ Die Gesamtkosten beinhalten aber auch die Umbauarbeiten am bestehenden Gebäude. Dort muss vor allem der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht werden. Für diesen Teil der Bauarbeiten könnten vielleicht noch weitere Fördersummen kommen. Schrell spricht vom Spatenstich als ein „sehr schönes Ereignis“ und erklärt, mit dem Umbau werde der Landkreis „beste Lern- und Lehrvoraussetzungen“ schaffen. Etwa 700 Quadratmeter Raum hätten der Realschule gefehlt, dieser werde nun geschaffen. Winter erklärt: „Der Freistaat investiert kräftig in die Bildung“, was bei allen Schulformen Wirkung zeige.

Tolles Projekt auch für die Stadt Lauingen

Lauingens Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling lobt, dass das nötige Projekt nun startet. Die Realschule habe schon Platzprobleme, seit auf die sechsstufige Realschule umgestellt wurde – das war im Jahr 2000. Der Um- und Neubau sei ein Projekt des Kreises, „aber dass es die Realschule Lauingen ist, da freuen wir uns natürlich besonders“. Und Lauingen leiste auch seinen Anteil an diesem Projekt. Die Stadt habe in diesem Jahr schließlich rund sechs Millionen Euro als Kreisumlage gezahlt. „Schön, dass hier Geld in die Stadt Lauingen zurückfließt.“

Der Bau war ursprünglich einmal früher geplant, wurde aber um ein Jahr auf den Sommer 2018 verschoben. Dem Entwurf des Architekten Michael Gumpp aus Lutzingen stimmte der Kreistag dann im November 2016 zu.

So soll die Donau-Realschule nach den Bauarbeiten aussehen. Das bislang offene Eck wird mit dem Erweiterungsbau geschlossen. So entstehen nicht nur neue Fachräume, sondern auch ein geschlossener Innenhof. Bild: Gumpp

Verbesserte Flucht- und Rettungswege

Mit dem Neubau aus Stahlbeton mit einer Holzfassade wird das bisher offene Eck der Schule geschlossen. Dadurch entsteht auch ein Innenhof. Durch den Ringschluss verbessern sich die Flucht- und Rettungswege – denn anders als zuvor Enden keine Gänge mehr in einer Sackgasse. Am Übergang von Neu- zu Altbau entsteht ein neues, geschlossenes Treppenhaus. Außerdem wird ein Lift eingebaut, sodass alle Räume barrierefrei erreichbar sein werden.

Der bestehende Bau hat stellenweise nur zwei Ebenen – der Neubau hingegen wird, wie der größte Teil der Schule, drei Ebenen haben. Das untere Stockwerk wird ein Souterrain, in dem Physikräume eingerichtet werden. Im mittleren Stockwerk unterrichten die Lehrer Chemie, im oberen Biologie.

Themen Folgen