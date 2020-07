Eine Erfolgsgeschichte, die Mut macht

Plus Liesse Ebengo ist aus dem Bürgerkrieg im Kongo geflohen und hat sich in Dillingen eine neue Existenz aufgebaut. Warum sie ein Vorbild ist.



Liesse Ebengos Geschichte zeigt, dass es nicht nur eine Frage des Anstands ist, Menschen in Not zu helfen. Nächstenliebe zahlt sich auch aus. Ihre Dankbarkeit spiegelt sich in ihrer wichtigen Arbeit wider.

Liesse Ebengo ist Teil unserer Gesellschaft

Als examinierte Altenpflegerin hat sie sich bereits in vielen Einrichtungen der Region um pflegebedürftigen Menschen gekümmert. Von rassistischen Kommentaren und Fragen wie „Lässt sich Ihre Hautfarbe unter Wasser abwaschen?“ hat sich die Kongolesin nicht unterkriegen lassen und ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Denn die 45-Jährige weiß um den Stellenwert von Bildung und einer sinnvollen Beschäftigung.

Das Warten darauf zermürbt viele Asylsuchende in den Gemeinschaftsunterkünften. Liesse Ebengo hat die Zeit überstanden – aber auch viele Bewohner an ihrer Ausweglosigkeit zugrunde gehen sehen. Sie ist sich sicher, dass positives Denken Berge versetzen kann. Mit ihrer Geschichte ist die Dillingerin nicht nur für Menschen mit Fluchterfahrung ein ermutigendes Beispiel, sondern auch ein Vorbild für uns alle.

Die Optimistin ist ein Vorbild

Viel zu oft lässt man sich von negativen Gedanken leiten und bleibt tatenlos. Das Wasserglas ist beim Durchschnittsdeutschen eher halb leer als halb voll. Für die Optimistin Ebengo ist das Glas randvoll und damit das Leben voller Chancen. Kein Wunder also, dass sie sich nun, trotz aller Umstände, an ihren großen Traum herangewagt hat: Schriftstellerin sein. Vielleicht inspiriert ihre Geschichte andere dazu, sich zu fragen: Was möchte ich in meinem Leben unbedingt erreichen oder zumindest probiert haben?

