vor 31 Min.

Eine Fassade voller Ketchup, einer voller Graffiti

Die Polizei sucht Zeugen für Schmierereien in Dillingen und Lauingen.

Zwei Fälle von Sachbeschädigung meldet die Dillinger Polizei und sucht Zeugen.

Die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses am Dillinger Fischerberg ist mit Ketchup beschmiert worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

In Lauingen sind in der Zeit zwischen 27. Januar und vergangenen Dienstag die Fassade, der Briefkasten und die Haustür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße zweimal mit schwarzer Farbe und Beleidigungen beschmiert worden. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

