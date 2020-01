Eine Gundelfingerin im australischen Rauch

Plus Daniela Laucht ging vor fast zehn Jahren nach Australien. In ihrer neuen Heimat hat sie die Auswirkungen der schweren Buschbrände zu spüren bekommen. Wie die 35-Jährige jungen Koalas und Kängurus hilft

Australien war in den vergangenen Wochen erst von katastrophalen Buschbränden geplagt, dann kamen noch die Überschwemmungen dazu. Das hat auch eine junge Frau aus dem Landkreis Dillingen erlebt. Seit 2011 lebt Daniela Laucht nun schon in Australien.

Es drohen immer wieder neue Feuer

Die Gundelfingerin Daniela Laucht lebt in Australien. Bild: Laucht





Unserer Zeitung berichtet sie über die momentane Situation mit den Buschbränden. Demnach habe sich die Lage durch die Regengüsse in den vergangenen Tagen zumindest in New South Wales, wo sie wohnt, ein wenig stabilisiert, aber: „Der Sommer wird noch eine Weile anhalten und daher können immer wieder neue Feuer, vor allem durch Blitzeinschläge, entstehen“, sagt sie. Der Regen habe zwar einige Feuer gelöscht, jedoch konnte der ausgetrocknete Boden das Wasser gar nicht aufnehmen, weshalb es zu Überschwemmungen kam.

Die 35-Jährige lebt in Malabar, einem Vorort von Sydney. Sie erzählt von Freunden im Süden des Landes, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten und zum Teil um ihr Zuhause bangten. Im Wohnort der jungen Frau habe man die Brände anderweitig gespürt. „Durch den Rauch hatten wir eine denkbar schlechte Luftqualität, besonders vor Weihnachten. Ich hatte verstärkt Kopfschmerzen und war sehr müde.“ Der Regen sei demnach eine wahre Wohltat gewesen. „Ich war am Dienstag beim Joggen und konnte den Unterschied beim Atmen ganz deutlich spüren.“

Sie betont, dass Feuer im australischen Busch dazugehörten und dort sogar wichtig für die Vegetation seien, aber nicht in diesem Ausmaß. Besonders an die politische Führung in Australien appelliert sie, die die Bewohner verstärkt mit in die Politik einbeziehen sollte. „Schließlich haben diese Menschen eine viel stärkere Bindung zu ihrem Land und wissen daher genau, wann man einen Busch sicher abbrennen lassen kann, um derartige Katastrophen zu vermeiden.“

Jeder versucht zu helfen

Dass die Lage momentan so stabil sei, sei vor allem den vielen Feuerwehrleuten im Land zu verdanken, aber auch den vielen nationalen und internationalen Spendern. „Jeder versucht zu helfen, wo es nur geht“, sagt sie. Um sich selbst habe sie sich keine Sorgen gemacht, sagt Daniela Laucht: „Doch die Zerstörung und das Leid anderer hat mir tiefen Herzschmerz bereitet. Daher habe auch ich so viel ich konnte gespendet und kleine Taschen für junge Koalas und Kängurus gehäkelt.“ Die gibt sie an Tierauffangstationen und Tierkliniken. Auch viele andere Leute spenden kleine Söckchen für verbrannte Pfoten der Tiere.

Die junge Frau hat ihre Kindheit und Jugend in Gundelfingen verbracht, absolvierte 2004 ihr Abitur am Albertus-Gymnasium Lauingen und lernte wenige Jahre später ihren damaligen Freund kennen. Den Entschluss, für längere Zeit ins Ausland zu gehen, habe es schon am Anfang der Beziehung gegeben. „Ich hatte nach dem Abitur 13 Monate in Irland gelebt, während er im Studium zehn Monate in Neuseeland verbracht hatte.“ Dann absolvierte sie erfolgreich eine Ausbildung zur Grundschullehrerin und das Referendariat.

Ihren Entschluss haben sie niemals bereut

Ihr späterer Ehemann machte seine Doktorarbeit in Physik. Für ihn folgten Stellenangebote für befristete Doktorandenstellen auf der ganzen Welt, auch in Australien. 2011 dann der Entschluss: „Nach einigem Hin und Her haben wir uns dann für Sydney entschieden und diesen Entschluss auch niemals bereut,“ sagt die Wahl-Australierin, die ihren damaligen Freund noch unmittelbar vor dem Abflug standesamtlich heiratete. So seien aus ursprünglich geplanten zwei Jahren wesentlich mehr geworden. 2018 bekamen beide zur deutschen noch die australische Staatsbürgerschaft. „Down Under ist unsere neue Heimat geworden. Wir haben das Land, die Lebensweise und die Menschen tief in unser Herz geschlossen.“ Und trotz ihrer Trennung im vergangenen Jahr hätten beide nicht vor, in näherer Zukunft Australien zu verlassen.

Die heilende Kraft des Yogas erfahren

Daniela Laucht arbeitete bis 2017 an einer Privatschule als Lehrerin, danach machte sie ihre eigentliche Leidenschaft zum Beruf. „Momentan bin ich in Vollzeit selbstständige Yogatherapeutin.“ Sowohl privat als auch in Kleingruppen arbeitet sie viel mit psychisch erkrankten Menschen, aber auch mit chronisch Erkrankten und Krebspatienten. So sei sie auch in einem Forschungsprojekt involviert gewesen und habe angehende Yogalehrer beraten. Zudem repräsentiert sie als Yogalehrerin den Bundesstaat Neusüdwales und leitet die Arbeitsgruppe „Yoga for Children“, mit der sie Yoga vermehrt in die australischen Schulen bringen will. In der nächsten Zeit hat sie vor, ihre Kenntnisse weiter zu vertiefen und Yoga auch an Vielbeschäftigte heranzutragen. „Ich habe selbst immer wieder die heilende Kraft des Yogas erfahren und möchte dies gerne weiterhin mit der Welt teilen“, sagt die 35-jährige.

Lesen Sie auch:

Friseurin droht Kundin mit Komplettrasur

Polizei stoppt Privatparty in Höchstädt

Fasching pur in der Nordschwabenhalle