21.11.2019

Eine Holzpuppe verwirrt die Männerwelt

In Bachhagel wird wieder Theater gespielt

Bereits seit Anfang September sind die Mitglieder der Zwergbachbühne Bachhagel wieder fleißig am Proben. In diesem Jahr kommt das Stück „Die hölzerne Jungfrau“ von Ridi Walfried zur Aufführung. Der Schwank in drei Akten verspricht wieder einen humorvollen und kurzweiligen Abend in der Gemeindehalle Bachhagel.

Die Aufführungen in der Gemeindehalle Bachhagel sind an folgenden Tagen: Samstag, 23. und 30. November, jeweils um 19 Uhr. Sonntag, 24. November und 1. Dezember, jeweils um 17.30 Uhr. Die Saalöffnung ist jeweils 30 Minuten vorher.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der VR-Bank Donau-Mindel in Bachhagel. Oder per E-Mail an zwergbachbuehne-bachhagel@web.de.(HOW)