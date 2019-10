vor 43 Min.

Eine Idee für die Schülerkarten

Die Junge Union hat eine Idee, wie auch ältere Schüler wieder in den Bus steigen

Bisher ist es so: Schüler bekommen die Tickets für die Fahrt mit Bus oder Bahn zum Schulort bis zur zehnten Klasse am Anfang des Schuljahres vom Landratsamt automatisch bereitgestellt. Ab der elften Klasse müssen die Schüler das Geld für das Ticket vorstrecken und bekommen den Betrag – sofern sie eine Reihe an Kriterien erfüllen – nach Ablauf des Schuljahres teilweise zurückerstattet. Das Prozedere führt nach Meinung der Jungen Union bei vielen Betroffenen dazu, dass sie für den Schulweg nicht mehr auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen und sich stattdessen fahren lassen oder selbst mit dem Auto oder dem Roller zur Schule fahren.

Die Junge Union im Landkreis Dillingen möchte das ändern. Sie wandte sich deshalb laut Pressemitteilung in einem gemeinsamen Schreiben mit Schülervertretern an Landrat Leo Schrell um ihn um Unterstützung bei der Initiative zu bitten. Für Manuel Knoll, stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union, wäre eine Änderung der aktuellen Prozedur bzw. eine Ausdehnung der Rückerstattung auf alle Schüler ein sinnvoller Beitrag für mehr Umweltschutz im Landkreis Dillingen. „Wenn wir momentan darüber diskutieren, wo noch CO2 eingespart und die Umwelt geschont werden kann, dann gibt es gerade im Bereich des täglichen Schulwegs viel Potenzial. Die Voraussetzung ist mehr Anreize für ältere Schüler zu schaffen, auf den ÖPNV zurückzugreifen“, so Knoll.

Annemarie Jung, selbst Schülerin und Mitglied im Kreisvorstand der Jungen Union, pflichtet ihm bei: „Aktuell ist es so, dass ab der elften Klasse viele Schüler nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen. Mit einer Änderung der Prozedur der Rückerstattung könnte man viel Verkehr einsparen.“

Auch Daniel Sharma, Schülersprecher am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium sieht in einer Änderung der aktuellen Praxis die Chance gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: „Gerade vor Schulbeginn ist das Verkehrsaufkommen enorm. Außerdem sind die Parkplätze insbesondere im Umfeld von weiterführenden Schulen in der Regel eher knapp bemessen. Wenn die Schüler auch in höheren Jahrgangsstufen die Fahrkarte am Schuljahresanfang ausgehändigt bekämen, würde sich die Verkehrsbelastung in den Schulorten sicherlich ein Stück weit entspannen.“ Für Siegfried Nürnberg, Kreisvorsitzender der Jungen Union gibt es einen weiteren Vorteil: „Neben dem zentralen Aspekt des Umweltschutzes, könnte durch eine Änderung der aktuellen Handhabung ein zusätzliches Signal für einen besonders kinder- und jugendfreundlichen Landkreis gesendet werden, der junge Familien entlastet.“ (pm)

Themen folgen