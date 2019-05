vor 39 Min.

Eine „Kirche mit Herz“ feiert Jubiläum

Das Christliche Zentrum Dillingen gibt es seit 30 Jahren. Wo jetzt Gottesdienste gefeiert werden, wurde früher getanzt

Von Manfred Schiedl

Ihr 30-jähriges Jubiläum hat das Christliche Zentrum Dillingen, eine evangelische Freikirche der Volksmission, am Wochenende gefeiert. Am Freitagabend ging es recht rockig zur Sache. Der Jugendgottesdienst mit der Kapelle Endless, die für Lichteffekte in allen Farben sorgte, war eindrucksvoll und trotzdem besinnlich. Am Samstag folgte ein Tag der offenen Tür. Die Royal Ranger, die Pfadfinder des Zentrums, standen bereit, um die Kinder in einem speziellen Karussell aus Holz, das von den Mitgliedern selbst gebaut wurde, von Hand anzuschieben.

Pastor Wolfgang Mayr begrüßte am Nachmittag zahlreiche Gäste im Saal des Zentrums zum Festgottesdienst – unter anderem auch den Vorsitzenden des Gesamtverbandes der Volksmission, Pastor Bernhard Röckle, und Pastor Claus Rapp. Mayr berichtete vom Gründer der Volksmission Karl Fix, der unter den Folgen des 1. Weltkrieges litt und schwer krank geworden war. Nachdem er, durch viele Gebete, wieder gesundet war, gründete er 1934 in Berlin die Volksmission.

Pastor Mayr zeigte den Werdegang des Christlichen Zentrums Dillingen auf: Von der Kleingruppe in Donaualtheim und ihren wöchentlichen Treffen in Heidenheim, den ersten Räumen im „Fritsche-Haus“, der Unterkunft im Donau-Tanzzentrum bis zum Umzug des Christlichen Zentrums im Jahr 2008 in die ehemalige Disco „La Bamba“ in der Einsteinstraße 14. Der Umbau sei ein richtiger Kraftakt gewesen. Es wurden 100 Tonnen Material aus dem Gebäude entsorgt, das zu einem richtigen Schmuckstück geworden sei.

Oberbürgermeister Frank Kunz bestätigte dem Zentrum, dass es einen wertvollen Beitrag zum christlichen Leben der Stadt Dillingen leiste. Er lobte die Jugendarbeit, dankte den Rangern für ihr Engagement und wünschte der christlichen Gemeinde alles erdenklich Gute. Stellvertretender Landrat Alfred Schneid überbrachte die Grüße von Landrat Leo Schrell und des Landtagsabgeordneten Georg Winter und gratulierte der Gemeinde ebenfalls zum 30. Jubiläum. Von den Volksmissionen aus Kenia, Neu-Brandenburg und Uganda wurden über den Beamer Videogrüße abgespielt.

Pastor Bernhard Röckle stellte in seiner Predigt die Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“ in den Mittelpunkt. Er erzählte diese Geschichte aus einer anderen Perspektive, und mancher Zuhörer wurde dabei nachdenklich. Röckle lobte das Christliche Zentrum Dillingen als eine „Kirche mit Herz“, der Einsatz der Gläubigen für die Menschen sei beeindruckend. Sichtlich berührte die Hörer auch das Violinkonzert in E-Dur von Johann Sebastian Bach, das Annalena und Thomas Bäurle zum Besten gaben.

Themen Folgen