vor 17 Min.

Eine Lösung für den Deislergraben in Gundelfingen

In der Gundelfinger Bahnhofsstraße wird ein Graben diskutiert.

Plus Angrenzend an die Bahnhofstraße befindet sich ein offener Graben. Ob es ihn auch in Zukunft geben wird, diskutieren die Gundelfinger Stadträte im Ausschuss.

Von Tanja Ferrari

Wie es mit dem privaten Brunnen im Gundelfinger Deislergraben weitergehen soll, hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung besprochen.

Wo das Problem beim Deislergraben in Gundelfingen liegt

Angrenzend an die Bahnhofstraße, erklärte Bauamtsleiter Harald Pröbstle, befinde sich ein offener Graben, der Wasser führe. Bis zum Umbau der Kanalisation war dieser durch eine natürliche Quelle gespeist worden. Das ist jedoch nicht mehr der Fall: Der Wasserfluss wird künstlich aufrechtgehalten.

Abgeleitet wird das Wasser anschließend unterirdisch über die privaten Grundstücke der Bahnhofstraße und in die Brenz eingeleitet. Nun beklagten die Grundstückseigentümer jedoch Feuchtigkeit in den Gebäudeteilen. „Wir konnten bei der Kontrolle einige Versätze zwischen den Rohrleitungen feststellen“, erläuterte Pröbstle die Situation.

Zwei Lösungen schlägt das Bauamt dem Ausschuss vor

Das Bauamt, betonte er, wünsche sich deshalb eine Stilllegung dieser unterirdischen Entwässerung. Dazu stellte er zwei Varianten vor: Entweder wird der Graben zurückgebaut und es bleibt eine Rasenfläche, oder das Wasser muss in einem neuen Schacht gesammelt und dort zur Versickerung gebracht werden.

Einen Wasserkreislauf, wie ihn Stadtrat Karl Seifried (CSU) zur Diskussion in die Runde stellte, sah Pröbstle kritisch. Er sagte: „Das können wir auch noch in den nächsten Jahren nachholen.“ Man müsse jedoch an den Unterhalt denken. Nach seiner Erläuterung fand schnell der erste Vorschlag des Bauamtsleiters Zustimmung bei den Stadträten im Ausschuss.

Ingo Blatter (FW) sprach sich jedoch dafür aus, den Graben offen zu lassen: „Man braucht ihn zwar nicht, aber er ist doch ganz nett.“ Eine Idee, die auch Roswitha Stöpfel (Grüne) gefiel. Vielleicht, schlug sie vor, könnte man den Graben mit pflegeleichten Blumen gestalten und mehr daraus machen. Auch Bürgermeisterin Miriam Gruß begrüßte diese Idee. Die Mehrheit der Räte schloss sich Blatters Vorschlag an.

Lesen Sie auch:

Themen folgen