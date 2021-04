Eine Querungshilfe für die B16 in Höchstädt

Plus Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Auf die Stadt kommen dabei keine Kosten zu. Es werden aber die Abwasser- und Kindergartengebühren steigen.

Günter Ballis ist verwundert. Der Wunsch, dass eine Querungshilfe für die B16 auf Höhe des Friedhofes in der Dillinger Straße errichtet werden soll, ist nicht neu. Im Gegenteil. Seit vielen Jahren unternimmt die Stadt Höchstädt immer wieder den Versuch, diese Verkehrsberuhigung zu bekommen. Das sagt Bürgermeister Gerrit Maneth bei der Sitzung am Montag. Oft habe man Gespräche in diese Richtung geführt, oft sei man gescheitert. „Und jetzt plötzlich geht das? Ich stehe total dahinter. Ich frage mich trotzdem, warum es auf einmal möglich ist“, kommentiert Stadtrat Ballis den öffentlichen Tagesordnungspunkt.

Denn, so berichtet Maneth, nun soll die lang ersehnte Querungshilfe an dieser Stelle der Stadt kommen. Im Rahmen des Verkehrskonzeptes 2023 werde diese Maßnahme umgesetzt, auch, „weil sich Landtagsabgeordneter Georg Winter eingeschaltet hat und seine Netzwerke offensichtlich hervorragend funktionieren“. Winter sitzt bei der Sitzung im Zuschauerbereich der Nordschwabenhalle.

Was sagt Georg Winter dazu?

Konkret soll das Staatliche Bauamt Krumbach vor dem östlichen Parkplatz des Friedhofes einen Fahrbahnteiler errichten, um ein sicheres Queren für Fußgänger zu ermöglichen. Dafür wird eine Mittelinsel auf der Straße gebaut und die Fahrbahn etwas ausgeweitet. Dafür wiederum braucht es den ortsauswärts verlaufenden Grünstreifen. „Der gehört glücklicherweise der Stadt. Somit ist das kein Problem“, führt Maneth weiter aus. Und: Auf die Stadt kommen keine Kosten zu, einzig der künftige Unterhalt. Deshalb, so betont es der Bürgermeister bei der Sitzung, sei er sehr dankbar, dass dies nun nach Jahren der Gespräche doch möglich ist. Er richtet seinen Dank direkt an Georg Winter und das Bauamt. Auf Ballis Frage hin, antwortet Maneth: „Es ist interessant. Aber ich bin jetzt einfach dankbar.“

Braucht es noch einen Zebrastreifen?

Einstimmig spricht sich das Gremium für die Querungshilfe aus – wenn auch nicht ganz ohne Diskussion. So bringt Stadtrat Rainer Wanek (Pro Höchstädt) noch einen zusätzlichen Zebrastreifen zur Querungshilfe mit ins Spiel. Er glaubt, dass Auto- oder Lastwagenfahrer nicht automatisch langsamer werden, nur weil es die Insel gibt. „Ich frage mich, ob es sicherer wäre, wenn noch ein Zebrastreifen dabei wäre“, so Wanek. Laut Bürgermeister Maneth sei das auch mit der zuständigen Verkehrsbehörde besprochen worden, er wolle das Thema aber erneut aufnehmen.

„Experten sagen, dass ein Zebrastreifen oft nur eine gefühlte Sicherheit darstellt.“ Das würden auch Verkehrszahlen belegen. Wie es aber in Verbindung mit einer Querungshilfe aussehe, müsse er abklären. Stadtrat Thomas Schmitt (CSU) plädiert dafür, dass die Querungshilfe so schnell wie möglich umgesetzt werden soll, „ein Zebrastreifen ist dann schnell aufgemalt“. Auf Nachfrage bei Georg Winter – während der Pause zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Sitzung – soll die Insel bereits dieses Jahr noch errichtet werden. Rund 50.000 Euro wird die staatliche Maßnahme kosten.

So viel teurer wird die Abwasserbeseitigung

Mit verschiedenen Rechenbeispielen beschäftigt sich der Stadtrat am Montag auch bezüglich der Abwasserbeseitigung – eine Neukalkulation stand an, Gebühren werden nun erhöht. Armin Demmeler vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband hat diese Berechnungen in den vergangenen Wochen durchgeführt und stellt das Ergebnis dem Gremium vor. Allem zugrunde, so sagt er, liegen das Kostendeckungsgebot sowie das Kostenunterdeckungsgesetz. Sprich: Die Kommune muss nach betriebswirtschaftlichen Gründen agieren. Dazu zählen laut Demmeler unter anderem die Berücksichtigung von steigenden Personalkosten, angemessenen Abschreibungen oder veränderten Unterhaltskosten. Letztmals wurden die Gebühren 2018 angepasst.

Nun, so erklärt auch Bürgermeister Maneth, wurde im Rahmen einer Nachkalkulation der Jahre 2017 bis 2020 auch eine Vorauskalkulation von 2021 bis 2024 durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass die Stadt in den vergangenen Jahren laut Experte Demmeler „leicht ins Negative“ gerutscht ist – sowohl im Bereich Schmutz- als auch auch Frischwasser. „Das hat mehrere Gründe, die aber nicht nur Höchstädt betreffen, sondern viele Kommunen. Wir haben eine lineare Kostensteigerung, steigende Stromkosten, und die Klärschlamm-Entsorgung wird teurer“, so Demmeler. Vor allem das Thema Klärschlamm sei ein bayernweites Problem. Bisher wird der Großteil der Entsorgung von Landwirten übernommen, steigende Auflagen machen dies schwieriger, sodass die Kommunen selbst aktiv werden müssen. „Das haben wir in Absprache bei der Neukalkulation auch mit eingerechnet“, erläutert der Experte.

Er stellt bei der Sitzung zwei Varianten der Gebührenerhöhung vor, einstimmig entscheidet sich der Stadtrat für folgende neue Beitrags- und Gebührensatzung, die rückwirkend zum 1.1.2021 in Kraft tritt: 2,04 Euro Einleitungsgebühr pro Kubikmeter Abwasser sowie 1,76 Euro Schmutzwassergebühr pro Kubikmeter. Insgesamt, so Demmeler, mache dies circa jeweils eine Erhöhung um knapp zehn Prozent aus. Und damit liege Höchstädt immer noch unter dem bayernweiten Durchschnitt. Hans Mesch (FW) sagt dazu: „Diese Erhöhung ist geringfügig und bis 2024 stabil. Wir können sie deshalb mit gutem Gewissen machen.“

Das kostet ein Kind im Kindergarten Deisenhofen

Das gilt auch für Benutzungsgebühren für den Besuch des städtischen Kindergartens in Deisenhofen, wie Bürgermeister Maneth ergänzt. Im Vergleich zu anderen Kommunen sei deutlich zu sehen, dass Höchstädt teils bis um die Hälfte weniger Gebühren verlange. Mehr als 700.000 Euro Defizit muss die Stadt derzeit auffangen, so der Rathauschef. „Angesichts unserer sehr angespannten Haushaltslage müssen wir erhöhen“, so Maneth. Hinzu kommen ebenfalls steigende Personalkosten, anstehende Unterhalt- und Umbaumaßnahmen sowie der klimafreundliche Krippenneubau. Die Verwaltung habe sich auch mit dem kirchlichen Kita-Träger abgesprochen, der eine Erhöhung ebenfalls empfehle. So beschließt das Gremium einstimmig die Gebührenerhöhung, die ab September in Kraft treten.

Die Kindergartengebühren in Deisenhofen werden erhöht. Foto: Bronnhuber

Der Bürgermeister zeigt exemplarisch ein Rechenbeispiel, das seiner Aussage nach auf 95 Prozent der Kinder ab drei Jahre im Deisenhofener Kindergarten zutreffe. Sprich: Sie sind durchschnittlich je fünf bis sechs Stunden in der Einrichtung. „Nach der Erhöhung macht das für dieses Beispiel 14,95 Euro Mehrkosten im Monat aus“, so Maneth. Werden mehr Stunden gebucht, erhöht es sich um zehn Prozent. Geschwisterkinder bekommen monatlich eine 25-Euro-Ermäßigung, Spiel- und Getränkegeld (gesamt sieben Euro) sind in den Gebühren enthalten, und die Gebühr für Buben und Mädchen unter drei Jahren beträgt immer das Eineinhalbfache der Gebühr für Kinder ab drei Jahre. Maneth: „Wir können uns es nicht mehr leisten, nicht mehr zu erhöhen. Und damit sind wir immer noch im unteren Level im Vergleich angesiedelt.“ Einstimmiges Votum.

