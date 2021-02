vor 17 Min.

Eine Reise durch 111 Jahre Gundelfinger Faschingsgeschichte

Plus Die fünfte Jahreszeit auch in Gundelfingen heuer Pause: Umzüge, Rathaussturm und Walpurgisnacht fallen aus. Ein Trostpflaster für zu Hause gibt es aber dennoch.

Von Tanja Ferrari

Die Infektionszahlen im Landkreis Dillingen sinken. Trotzdem verpasst Corona dem Faschingstreiben einen herben Dämpfer. Ganz auf das Brauchtum verzichten wollte Gundelfingen eigentlich nicht. Dazu hatte sich der Historische Bürgerverein viele verschiedene Aktionen überlegt. Seit einigen Wochen ist vor dem Rathaus ein einzigartiger Narrenbaum geschmückt mit Gemüse zu sehen. Die Rübengarde aus Plüsch lädt außerdem zum Flanieren durch die Stadt ein und soll gemeinsam mit einem besonderen Faschingsorden Menschen in Not helfen. Der Erlös aus ihrem Verkauf geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

In Gundelfingen fallen Aktionen zum Fasching aus

Einige der geplanten Ideen müssen nun aber ausfallen. Rathaussturm auf Abstand, Walpurgisnacht auf der Bleiche und ein Umzug am Faschingsdienstag wird es heuer definitiv nicht geben. Auch die Gesundheitsratschläge der Stadthexe Gundolfina, die eigentlich über Lautsprecher in der Stadt verkündet werden sollten, sind abgesagt. Gleiches gilt für die Gemüse-Saft-Kur zugunsten des maroden Kirchendachs.

Selbst den Aschenspender wird es nicht geben. Die Entscheidung dazu hatten sich die Mitglieder des historischen Bürgervereins nicht leicht gemacht. Elke Wagenhuber erklärt: „Unter den geltenden Corona-Auflagen ist es nicht möglich, diese Aktionen umzusetzen.“ Der Fasching mache in diesem Jahr eine Corona-Pause. Deshalb sollten auch unbelehrbare Narren möglichst zuhause bleiben. „Wir hoffen, dass sich alle daran halten“, sagt sie.

Das Gundelfinger Narrenblättle feiert Jubiläum

Dass die Veranstaltungen nicht stattfinden können, stimmt auch Walter Hieber traurig: „In meiner Brust schlagen zwei Herzen“, erklärt er. Einerseits sei er ein Faschingsnarr durch und durch; andererseits stehe in diesen Tagen die Gesundheit im Fokus. Um aber wenigstens in den eignen vier Wänden ein bisschen in schönen Erinnerungen an die fünfte Jahreszeit schwelgen zu können, hilft das diesjährige Narrenblättle der Gärtnerstadt.

Viele vermissen die fünfte Jahreszeit. Dazu gehören auch die achtjährige Emily und die sechsjährige Marie aus Gundelfingen. Bei ihren Großeltern Elke und Walter Wagenhuber haben sie das vergangene Jahr mit Legosteinen nachgestellt. Vorne auf dem Umzugswagen stehe ihr Opa, ganz hinten Walter Hieber. Bild: Wagenhuber

Ganze 111 Jahre geht diese Tradition bereits zurück. Ob als Stadtanzeiger im Jahr 1910, als D’ Senze Bääs in den 20er-Jahren, als Tante Olga ab 1923 oder D’Waurat ab 1948 – die hauseigene Narrenzeitung durft nicht fehlen. Der Titel mag sich verändert haben, viele Inhalte seien aber noch heute relevant, sagt Wagenhuber. Auch in der Corona-Zeit. Um diese Passagen zu finden, hat sie viel Zeit investiert. „Wir mussten mit den alten Ausgaben sehr vorsichtig sein“, erklärt sie. Ziel sei es gewesen, lustige Parallelen von der damaligen Zeit zur heutigen Situation zu schaffen.

An einigen Stellen scheint das gelungen zu sein. „In einer der Zeitungen haben wir einen Beitrag über die Maulseuche gefunden“, erklärt Wagenhuber. Damals war ein Hof zum Sperrbezirk erklärt worden. Heute würden die Ausgangsbeschränkungen eben für alle gelten. Auch die Narren. Tradition ist auch das Kesselfleisch in Gundelfingen, wie alte Ausgaben verraten. Einige Restexemplare der Jubiläumsausgabe gibt es noch. Viele Narren blättern aber bereits in den Erinnerungen aus 111 Jahren Fasching.

