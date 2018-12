vor 52 Min.

Eine Uraufführung im Dillinger Schloss

Das Winterkonzert der Orchestervereinigung bringt neben dem neuen Stück auch selten Gehörtes zur Aufführung. Was in Wien gut ankam, überzeugt ebenso das Publikum in Dillingen.

Von Erich Pawlu

Auch mit dem Winterkonzert ist die Orchestervereinigung Dillingen ihrem Prinzip treu geblieben, Musik als inspirative Quelle der Lebensfreude zu vermitteln: Die interpretierende Gestaltung der an die Adventszeit angepassten Werkauswahl löste bei den Besuchern im voll besetzten Festsaal des Schlosses starken Beifall aus.

Das galt auch für die Uraufführung des Konzerts für zwei Flöten und Streichorchester von Meinrad Schmitt. Die Anregung zur Realisierung der Komposition war von Ludwig Hornung, dem Dirigenten der Orchestervereinigung, ausgegangen. Meinrad Schmitt, emeritierter Dozent der Musikhochschule Augsburg, ist dem Landkreis Dillingen seit langem künstlerisch verbunden: Er schrieb die Musik zu Inszenierungen seines Bruders Leo Schmitt im Stadeltheater Lauingen.

Der Komponist hat sich längst einen Namen gemacht

Meinrad Schmitt, der heute in Aichach lebt, hat sich als Komponist in der Musikwelt längst einen Namen gemacht. Sein Flötenkonzert konfrontierte die Orchestervereinigung mit komplexen Herausforderungen. Unter der kundigen Leitung Ludwig Hornungs verdeutlichte das hoch motivierte Ensemble die Intentionen des Komponisten bei der Strukturierung des viersätzigen Werks. Meinrad Schmitt hat sich nicht einbinden lassen in die oftmals provokanten Stilrichtungen moderner Weltmusik. Im Schlosssaal musste man kein Experte für die Kapricen der Zwölf- und Neutöner sein, um Schmitts Flötenkonzert zu verstehen. Ihm geht es vielmehr um Klangereignisse, die „sowohl musikalisch Vorgebildete als auch Laien unmittelbar anspricht“. Trotz der Übernahme traditioneller Takt- und Rhythmusgesetze und trotz klassischer Satzeinteilung demonstrierte die Uraufführung die Wirkung einer ganz eigenen Tonsprache. Die Dialoge der Soloflöten, die Forte-Effekte vor allem am abschließenden Höhepunkt musikalischer Themen, die Pizzicato-Präzision des Orchesters, das Spiel mit harmonischer Analogie und disharmonischem Kontrast, der Wechsel von tänzerischer Leichtigkeit und rhythmischer Strenge verwandelten das Werk in ein eigenständiges Hörerlebnis.

Das Duo Dittmann-Lorenz brilliert nicht nur mit präziser Koordination des Zusammenspiels

Der minutenlange Beifall der Zuhörerschaft würdigte neben der Leistung des Komponisten in besonderer Weise die Virtuosität der beiden Solisten.

Mathias Dittmann und Sonja Lorenz, als professionelle Solisten mehrfach ausgezeichnet, belegten den hohen Rang ihres Spiels bei der Gestaltung des Schmittschen Konzerts mit der präzisen Koordination ihres Zusammenspiels, mit der mühelos beherrschten Kunst der Zuspitzung und der dynamischen Steigerung, aber auch mit der spaßigen Pointierung musikalischen Esprits. Das alles zeigte sich in brillanter Form in der Kadenz, bei der die beiden Flötenstimmen zu einer untrennbaren Einheit zusammenwuchsen.

Eine weitere Gelegenheit, ihre außergewöhnliche instrumentale Souveränität unter Beweis zu stellen, bot sich dem Duo Dittmann-Lorenz beim E-Moll-Flötenkonzert von Georg Friedrich Telemann. Hier dominierte, eindrucksvoll umgesetzt auch von den Streichern, barocke Ordnung und kompositorisches Regelmaß. Ludwig Hornung hatte mit gezielter Probenarbeit alle Voraussetzung dafür geschaffen, dass die rhythmische Disziplin und zugleich die tänzerische Fröhlichkeit des Werks voll zur Geltung kamen. Als die Solostimmen das abschließende Presto im Rahmen einer Zugabe auf Piccolo-Flöten gespielt wurde, veränderte sich das Klangbild auf derart überraschende Weise, dass der Applaus einem emotionalen Jubel glich.

„Fatto per la notte di Natale“ („Geschaffen für die Weihnachtsnacht“) notierte Corelli bei der Niederschrift des „Concerto grosso in g-moll“. Das Werk mit der Zusatzbezeichnung op.6. Nr. 8 entfaltete in der Ausdeutung durch die Orchestervereinigung seinen vollen Reiz. Insbesondere im Pastorale schufen die Instrumentalisten des Ensembles eine Weihnachtsstimmung, in der sich biblische Tradition, christliche Poesie und musikalische Idee zu einer ästhetischen Einheit verdichten.

Dieses Hörbeispiel trug auch zum tieferen Verständnis von Mozarts Adagio und Fuge für Streicher c-Moll KV 546 aus dem Jahr 1782 bei. Mit barockem Pathos und chromatischen Abläufen wollte Mozart vielleicht seinem Kaiser Joseph II. beweisen, dass er die barocke Kunst der Fuge auch in klassischer Variante beherrscht. Das Stück überzeugte nicht nur Wien, sondern auch das Dillinger Publikum. Großer Beifall für einen selten gespielten Geniestreich.

