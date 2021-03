vor 34 Min.

Eine Verfolgungsjagd durch das Gundelfinger Stadtgebiet

Weil die Polizei einen 17-jährigen Autofahrer kontrollieren will, flieht er. Es folgt eine Verfolungsfahrt durch das Gundelfinger Stadtgebiet. Zeugen werden gesucht.

Gegen 18:15 Uhr hat eine Zivilstreife der Polizei Dillingen am Freitag in der Lauinger Straße in Gundelfingen einen silberfarbenen VW Golf und einem Anhänger bemerkt. In dem Anhänger lagen nach Angaben der Beamten zwei Personen und tranken Bier.

17-Jähriger flieht in Gundelfingen vor Polizeikontrolle

Als die Polizisten das Gespann anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und wollte flüchten. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt durch das Gundelfinger Stadtgebiet überschritt der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Hierbei wurden die Personen auf der Ladefläche des Anhängers zum Teil stark hin und her geschleudert. Auch mehrere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer wurden durch die rasante Fahrweise mindestens aufgeschreckt, vielleicht sogar gefährdet.

Der Fahrer hatte keinen Führerschein, dafür Alkohol im Blut

Der Polizeistreife gelang es schließlich das Gespann im Bereich Haydnstraße/Mozartstraße zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß und rund 0,8 Promille hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde auch wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs die Blutentnahme angeordnet. Bei einer der Personen auf der Ladefläche handelte es sich um den 24-jährigen Halter des Golfs. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Entsprechende Zeugen und/oder Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen zu melden.

